台美關稅定案！卓榮泰曝鄭麗君「壓力爆棚」：講話時聲音都微微顫抖

記者盧素梅／台北報導

台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠，行政院今（20）日舉行記者會說明，行政院長卓榮泰表示，上任20個月以來，副院長鄭麗君一半的時間都在談判，而在談判過程當中，鄭麗君壓力很大，這次談判雖沒看到她哭，但能深深感受到她壓力在臉上、心裡，「壓力之大，讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微在顫抖，因為她承受兩國基本國家利益折衝，但她做得相當好」。

行政院今天上午舉行台美關稅談判說明記者會，包括卓榮泰，鄭麗君，行政院秘書長張惇涵，行政院政委楊珍妮，經濟部長龔明鑫，國發會副主委詹方冠及行政院發言人李慧芝出席。

卓榮泰指出，今天剛好是上任滿20個月，鄭麗君幾乎一半的任期都在談判，非常的辛苦。這時間對他來講是一個極大極大的考驗。他並盛讚鄭麗君的體力，每當她在美國與府院視訊後，還要繼續進行談判，談判完再出來向總統報告，以及會後許多資料整理、彙整，體力的負荷是相當大。



卓榮泰並指出，在整個談判過程當中，鄭麗君壓力很大，前幾天看到有人指出，鄭麗君45歲生產時是她最後一次哭，而這次談判都沒看到她哭，但能深深感受到她壓力在臉上、心裡，「壓力之大，讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微在顫抖」，因為她承受兩國基本國家利益折衝，這非常難，但她頂下來了。

卓榮泰表示，要面對這麼大的談判，很重要的就是鄭麗君的毅力跟耐心，使用的英文又是很艱澀難懂的法律文字，而她是字字來做比較、條文每一條來做對照。他記得好幾次在台北跟鄭麗君、賴清德召集的會議，談到最後賴清德都說，「好，我們會議到這裡了。」好幾次鄭麗君說，「總統，我還有一點。」她對所有事情的那樣的專注、投入，而且仔細，這沒有超人的耐心是沒有辦法達到的。

卓榮泰表示，我們也看到條文、內容、談判準備的條文，和其他國家來比較，實在是豐富完整，面面俱到很多，所以大家會說我們取得了比較好的一個戰略地位，但是這都談判團隊付出極大努力的成果。往後還有貿易的協定還要繼續的去談判，他認為鄭麗君會同樣的在這樣的情緒底下做同樣重要的工作，那行政院跟總統府也會隨時給予全力的支援。

