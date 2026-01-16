台美關稅定案／台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇 台新金李鎮宇：談判優於預期！

台美關稅談判最新進展，台新金李鎮宇看好。（本刊資料照）

台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15％且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。不過台美貿易協議仍在進行法律檢視中，將另擇期簽署文件，並交國會審議。

針對232關稅談判，台美經貿小組表示，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

台新金首席經濟學家李鎮宇提出4點解析如下：

取得「最優惠盟國待遇」，大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。 全球首例！半導體關稅最優惠，降低市場佈局不確定性。 不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主，企業自主投資 2,500 億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高2,500億美元之信用保證額度支持。 資源協助：美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源；金融支持：美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

他表示，協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與AI長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看36,000點！

