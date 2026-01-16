台美關稅定案／台積電樂見達成穩健協議 中經院長連賢明：比日、韓、歐好

針對台美關稅定案，台積電表示樂見。至於相關協議對台積電是否有利，中經院長連賢明則認為見仁見智。（本刊資料照）

台積電表示，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議，中經院院長連賢明則認為，台灣政府談的比日、歐、韓好，至於相關協議對台積電是否有利，答案則是見仁見智。

針對台美關稅定案，台積電表示，台積電是一家服務全球客戶的半導體廠商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

中經院長連賢明則是在臉書上發文表示，台積電等廠商先進製程總投資金額為2,500億美元，比原先台積電承諾的1,650億美元增加850億美元，這部份投資可以是台積電或其他廠商執行，但並未清楚說明新增投資的時程。第二，台灣政府承諾協助科技公司，提供最高達2,500億美元的信用保證，第三，台灣政府也承諾，運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。第四，在對等關稅部分，關稅水準為15％，其中已包含MFN關稅，就是俗稱不疊加。

連賢明表示，比較關鍵的應該是台積電等廠商答應新增850億美元投資，根據台積電（15日）的法說會，台積電董事長魏哲家表示，美國亞利桑那廠第二季要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠和第四廠接續開始蓋，看起來應該很難在美國總統任內完成投產。

連賢明指出，如果新增投資由台積電執行，新承諾不太可能在川普任內完成，但也不排除是由其他科技廠商進行投資，而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section），新廠的設備和器材也可以免稅。以公布的投資協議內容來看，政府部分談得比日本、南韓和歐洲都要好，政府就提供信用保證，不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商投資，至於相關協議對台積電是否有利，他則認為是見仁見智。

