台美關稅定案／台美經貿對等關稅談判好結果 富邦投顧提醒3件事

台美對等關稅談判結果大致出爐，富邦投顧提醒3件事。（本刊資料照）

台美經貿對等關稅談判終於有結果，隨不確定因素消除，以及「對等關稅15％不疊加MFN」與「半導體及半導體衍生品232關稅取得最優惠待遇」兩大利多加持下，今（16日）台股開高走高，再創歷史新猷。

股市大漲來自法人正面看待「15％不疊加MFN」結果。這不只是稅率降到15％，更重要的是避免「稅上加稅」：對等關稅以15％計算，但不再加回原本最惠國稅率（MFN）。加上行政院也強調，台灣拿到的是主要逆差國中的最優惠待遇，並與日、韓、歐盟等盟友採相同計算方式，等於把出口競爭基準拉到同一條起跑線。

廣告 廣告

富邦投顧表示，美方已先對部分半導體產品啟動232關稅（先進運算晶片等），且未來不排除擴大品項或調整稅率。台灣談到「最優惠待遇」的意義，而是把風險從不可控、不可預測，拉回到「有條件、可談、可計算」；包含對美投資的半導體與衍生品業者可享「一定配額免稅」，配額外仍享最惠稅率（稅率待美方後續公布），同時對赴美設廠所需的原物料、設備、零組件等，爭取豁免相關對等關稅及232關稅。

富邦投顧表示，談判成果有助降低出口與總體不確定性，但提醒市場要把注意力放回三件事：232的擴大風險、配額與稅率的落地細則，以及個別公司產品組合與赴美布局的差異。

更多鏡週刊報導

台美關稅定案／台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇 台新金李鎮宇：談判優於預期！

台美關稅定案／經濟部讚與日韓平起平坐 業者：下一步關注匯率

台美關稅定案／用5000億美金換15%關稅 童子賢：談判代表辛苦了！對台灣是好事