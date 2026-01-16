台美關稅定案／尚未揭露汽車關稅 業內屏息期待美規車0關稅

今（16）日一早，台灣對美關稅談判迎來好消息！（翻攝自臉書粉專）

今（16）日一早，全台迎來重磅消息，台灣對美關稅談判結果底定！對等關稅以15%、不疊加拍板，台股也接著大漲618點以表慶賀。除了半導體以及金融業外，事前各界最關心的就是車業在這一波對美關稅談判中，會迎來什麼樣的改變？目前僅知，汽車電子零組件獲得最優惠待遇，但進口車關稅數字並未揭露，而業內資深人士則是透露，以外媒先前釋出之說法，美規車0關稅可期，但解除進口數量才會是重點！

行政院副院長鄭麗君一早就與團隊召開記者會說明談判結果，歷經9個月的談判，也終於盼來好消息！

面對媒體詢問汽車關稅一事，鄭麗君則是回應「待正式與美國貿易代表署簽署協議後，再詳細對外說明。」也就是說，期待購買美規車0關稅的消費者，還得再等等。

不過各品牌車廠也早已嗅到美規車的銷售商機，也陸續表態會積極爭取引進，讓台灣消費者多點選擇。

不過問題也就來到了，「美規車一年到底能引進多少輛？」以目前現況來說，台灣美規車進口數量，每年上限是75輛，更因此被美方列進「2025年對外貿易障礙評估報告」中，說明此狀況早已受到美方注意，也成為美規車引進台灣時，應該放在一起評估的關鍵點。

業內人士明快分析「應該先要解除針對『美規車的非關稅貿易障礙』再降低進口關稅，這樣才是真正的開放。」這也才能讓多家車廠談的美規車議題展現意義，否則僅是75輛並無實質經濟效益，更不是美方所期待的互惠互利。

