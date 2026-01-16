台美關稅定案／強心針來啦！受惠關稅調降股價大漲 經濟部盤點「這些項目」有望逆轉勝

經濟部數據表示，這次關稅調降，有望讓今年的工業產值由負轉正。

台美對等關稅出爐，為15％不疊加，其中工具機業能從過往的24％關稅，一下子與日韓競爭對手共同站在15%的起跑線上，業者表示，雖然產業仍辛苦、但已注入一股強心針；經濟部也盤點這次關稅調降，工業產值能由負轉正，甚至可增加就業機會。

受關稅定案的消息激勵，今（16）日的重電股一路暢旺，自行車股多檔漲停，工具機指標股上銀也領銜走高，終場漲3.05％，收在219.5元，創波段新高，東台也大漲4.52％，收在35.85元，創3個半月新高。

台灣機械工業同業公會表示，感謝政府爭取到一個公平的競爭基礎，相信可以藉由本次關稅談判的利多乘勢而起、再創佳績。

雖然工具機目前仍相對辛苦，2025年全年出口值僅維持20億美元，創下2009年全球金融危機以來新低，其中對美國出口更受關稅影響下滑6.8％，機械公會表示，關稅調降、不利條件因素消失，包括鋼、鋁衍生品等232關稅最優惠待遇，將有助工具機與相關零組件出口的成長，對廠商來說是值得振奮的消息，但還是要注意新台幣匯率問題。

經濟部委託智庫進行推估，預計本次出口美國對等關稅自去年4月的32％，調降成15％且不疊加MFN後，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，從衰退逆轉為正成長。

其中，工業產品出口美國金額將從「-7.5％至-5.75％」變為「+0.04％至+0.08％」、工業產業產值從「-1.4％至-1.3％」變成「+0.01％至+0.02％」、工業就業人數影響從「-3.6萬人」變成「+206人至+329人」。

