台美關稅定案 林佳龍：雙方以「台灣模式」深化經貿夥伴關係
〔記者方瑋立／台北報導〕台美關稅談判結果正式公布，外交部長林佳龍今(16日)晚透過社群平台表示，台美迎來經貿關係歷史性的發展，不僅為產業界降低不確定性、也提供清晰投資路徑，展現台灣在全球變局中的實力與韌性。林佳龍感謝行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮率領的談判團隊，並提及多位產經界前輩給予政府建言，以及外交部與駐美代表處的共同協助，創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。
林佳龍指出，台灣的競爭力源自堅實的產業實力與人民長期累積的敬業精神。此次台美關稅談判順利定案，對產業界而言，不僅降低不確定性，也提供清晰的投資路徑；同時，這項進展也展現出台灣在全球變局中的實力與韌性，讓台美合作的基礎更穩固。
林佳龍說明，本次談判成果涵蓋幾個重點，包括對等關稅調降至15%且不疊加，與日本、韓國及歐盟待遇齊平，台灣將更具競爭力；在半導體及相關衍生品等232關稅上，台灣取得最優惠待遇；美國並支持推動「台灣模式」，協助台商赴美形成產業群聚，同時加強美國對台灣5大信賴產業的投資；台美進一步深化AI夥伴關係、擴大供應鏈投資合作，並見證投資合作備忘錄的簽署。
林佳龍表示，整體方向也呼應總統賴清德提出的「經濟日不落國」政策，協助國內企業依循「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的路線前進。林佳龍特別感謝行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮率領談判團隊奔走與協調，並感謝外交部次長陳明祺、北美司、駐美代表處俞大㵢大使及全體同仁，在這段時間協助談判團隊，不分日夜、全力以赴。
林佳龍也特別感謝呂桔誠、魏哲家、劉揚偉、林憲銘、施振榮等產經界前輩，協助政府正確分析情勢，進而提出「投資加上融資信用保證」及「科技產業聚落」的創新模式，成功創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。
林佳龍強調，外交與經貿工作需要透過跨部會整合，以及政府與民間協力，才能將談判成果轉化為長期的制度與互信基礎。近年來，台美合作已陸續有了具體連結與進展，包括台積電擴大投資美國，以及中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，皆顯示台灣在科技、能源領域與美國深化合作的意願。
此外，林佳龍指出，長榮、華航及星宇航空相繼開設德州、亞利桑那州及華盛頓特區的直航航線，不僅提升往來便利性，也反映產業往來、投資布局與民眾互動的需求持續成長。外交部亦配合整體政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設亞利桑那州鳳凰城辦事處及德州Taiwan Tower，提供整合式政府服務，促進台美雙向投資與服務交流的各項需求。
林佳龍回顧，去(2025)年5月曾偕同電電公會訪問德州，出席「台灣—德州人工智慧(AI)創新峰會」，當時國經協會在理事長呂桔誠率領下籌組「2025台美經濟合作及投資商機訪問團」，並在外交部積極促成下，前往華府參與美國商務部「2025 SelectUSA投資高峰會」，與美台商業協會(USTBC)簽署合作備忘錄，進一步建構台美經貿合作平台。
林佳龍最後表示，台灣期待持續與美國建立互利、共榮的夥伴關係，以「台美聯合艦隊」的模式，促進雙方產業鏈融合與雙向投資，強化台美經濟實力與國家安全，共創繁榮。
針對此次成果，外交部次長吳志中也在社群媒體上發文強調，近2個月來，從副總統蕭美琴前往歐盟首都布魯塞爾正式演講、日本首相高市早苗重申「台灣有事即是日本有事」，到此次美國對台灣宣布15%關稅與最惠國待遇，都在強烈傳達「台灣是印太地區的重大共同利益」的訊息，世界將會與台灣一起避免中國破壞現狀，維護區域和平與經濟繁榮。
更多自由時報報導
自由說新聞》一片看懂台美關稅優於日韓！分析曝「這點」台灣首次、他嗆爆藍白
美台關稅談判出爐 工總高度肯定、提3問題籲政府注意
美台關稅敲定 盧秀燕：談到跟東亞一致的結果 政府盡力了
自由爆新聞》台美關稅「藍白紅」都跳腳！中國「又崩潰」網無情酸爆
其他人也在看
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 190
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 335
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 6 小時前 ・ 133
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 104
力挺林俊憲卻未翻盤！黃偉哲第一時間表態
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果今（15）日正式出爐，立委陳亭妃以2.69%的些微差距勝出，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表綠營出戰2026台南市長選舉，未來將與國民黨立委謝龍介正面交鋒。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 73
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 13 小時前 ・ 51
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 1 天前 ・ 287
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 8 小時前 ・ 19
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 2
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 621
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
挺徐嶔煌參選議員 「是否出戰台北市長？」沈伯洋表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長參選人，外界不僅點名綠委王世堅、黨秘書長徐國勇等人參戰外，不分區綠委沈伯洋也被納入名單中；由於沈伯洋今（15）日上午出席記者會，力挺財經專家、名嘴徐嶔煌投入民進黨北市大安文山議員初選，讓外界好奇是否未來會母雞帶小雞，爭取黨內提名參選台北市長。對此，沈伯洋也公開回應，相關內容也隨之曝光。沈伯洋今日上午出席力挺徐嶔煌的記者會；記者提問，因為今天幫忙站台，而現在民進黨台北市參選人未定，同時沈伯洋也被點名，未來是否會變成母雞帶小雞，有機會爭取成為參選人嗎？對此，沈伯洋則強調，他現在的戰場還在立法院，而這個會期內自己也是幹部，「對我來講做好立法院的工作，才是現階段最重要的事情」。他也強調，現在有越來越多候選人出來，對他而言這對台灣未來是很重要的事情，也是他今天站出來挺徐嶔煌的原因。民進黨台北市議員擬參選人暨財經專家徐嶔煌（中）。（圖／民視新聞）至於所謂「母雞」究竟是誰，徐嶔煌則認為，這應該是民進黨黨中央要思考的問題，以他身為要面對初選的候選人來講，現在要做的事情是自己參選的事情，要讓選民知道。原文出處：快新聞／挺徐嶔煌參選議員 「是否出戰台北市長？」沈伯洋表態了 更多民視新聞報導外媒曝台美貿易協議將談成！鄭麗君已率隊赴美 將進行第六輪實體磋商又來亂！中國派20機艦、1空飄氣球侵擾 17日將發射火箭經過台灣財經專家徐嶔煌宣布投入綠北市議員初選！沈伯洋親曝3大支持原因民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 13 小時前 ・ 20
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
鄭麗君越洋宣布：美對等關稅15%不疊加 半導體及其衍生品獲最優惠待遇
行政院台美經貿工作小組與美方進行第六輪實體磋商達成最終貿易協議共識，行政院副院長鄭麗君今早（台北時間16日）在美國華盛頓舉行越洋記者會，宣布美國對台的對等關稅為15%不疊加，同時，美方針對232條款半導體及其衍生品關稅，也獲允諾給予最優惠待遇。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
台美關稅敲定15% 陳方隅曝簽約地點「藏細節」：中國要大跳腳了
台美經貿談判傳出重大突破，行政院今（16日）證實我國取得「對等關稅15%不疊加」的最優惠盟國待遇。東吳大學政治系副教授陳方隅對此在臉書發文分析，台灣在川普高度不確定的政策下，幾乎拿到全世界最好的協議，他更指出一個被大眾忽略的關鍵細節，簽署地點是在「美國商務部」，而非傳統的美國在台協會（AIT），直言此舉「中國那邊一定要大跳腳了」。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 6