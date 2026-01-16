台美關稅定案／產、學界樂見最惠國待遇「近乎FTA」 關注產業空洞風險

面對本次關稅談判成果，台經院院長張建一表示非常振奮。（本刊資料照）

台美經貿談判取得最新突破，行政院今（16日）宣布對美關稅談判達成關鍵共識，雙方在歷經數月磋商後，成功達成對等關稅降至15％不疊加、爭取232關稅最優惠待遇、以「台灣模式」引領業者進入美國供應鏈等目標。產業界與學界第一時間對關稅談判結果表達肯定，但面對總計5,000億美元的投資承諾，也提醒應審慎應對產業空洞化風險，並關注後續對相關市場的衝擊。

行政院指出，本次談判的核心在於將台灣對等關稅調降至15％且不與最惠國待遇（MFN）稅率疊加，使台灣出口產品在美國市場能享有與日、韓、歐盟同等的競爭條件。此外，美國承諾無論未來「232條款」如何擬定，將給予台灣半導體及其衍生品、汽車零組件和木材等適用232關稅最優惠待遇。

行政院副院長鄭麗君本次代表出行美國，今日上午召開記者會說明所謂「不疊加」的計算方式，與美國給予歐盟、日韓及瑞士等國家的標準一致。此外，鄭麗君表示，台灣更是目前唯一爭取到半導體及其衍生品在232條款有最優惠待遇者。

她指出，未來不論美方制定的稅率為何，台灣都將享有「配額內零關稅」以及「配額外15％優惠關稅」的待遇，其中零關稅配額量更是優於其他國家，達到投資產能的2.5 倍。此外，赴美投資企業所需的設備、原物料與領組件亦可互免對等關稅及232關稅。

台灣則同意在業者自主投資規劃下，以兩類資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

面對本次關稅談判成果，台經院院長張建一表示「非常振奮」，他認為台灣與美國談到如此深層的合作，「實質上已『近乎自由貿易協定（FTA）』，具有高度指標意義，顯示美國將台灣視為核心戰略夥伴。」

張建一指出，過去傳產因日韓FTA覆蓋率高且受中國產能過剩衝擊，生存空間受限，但現在取得汽車零組件、木材等232優惠後，「傳統產業現在一定很開心。」不過，他也理性提醒，關稅談判往往「有一好沒兩好」，隨之而來的可能是美製車進口關稅降至零，這將對台灣國產車市場造成壓力，受影響較大的則為農業部門，政府必須透過救濟與補貼機制來協助受衝擊產業。

中華民國工商協進會雖然肯定談判團隊爭取到與日、韓及歐盟同等稅率的保障，但同時也對大規模赴美投資提出警示。工商協進會表示，就2,500億美元之企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈的長遠布局，建請政府在推動海外合作的同時，必須同步強化投資台灣的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

行政院表示，目前台美雙方仍在進行法律檢視中，預計數週後與美國貿易代表署進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交立法院審議。

