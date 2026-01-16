台美關稅定案／用5000億美金換15%關稅 童子賢：談判代表辛苦了！對台灣是好事

和碩董事長童子賢。（本刊資料照）

台美談判終於底定，雖然台灣企業必須付出新的赴美投資2500億美元，加上台灣政府提供赴美投資的中小企業信保2500億美元為代價，但台灣對美的對等關稅稅率由20％降至15％還不需要疊加MFN稅率，更獲得美方232條款最惠國待遇。對於這樣的結果，和碩董事長童子賢一早接受本刊訪問時表示，「談判代表們辛苦了，這樣的結果對台灣這是好事。」他也對台積電繼續擴大赴美投資表達敬意，「相信可以為股東賺更多的錢。」

「15%稅率與日、韓一致，這個條件下，讓許多傳統產業銷美可以與日、韓競爭者平起平坐，這是好事。」16日台美關稅談判終於底定，在聽到台灣對美的對等關稅稅率由20％降至15％，還不需要疊加MFN稅率，更獲得美方仍在擬定、號稱稅率很高的232條款最惠國待遇時，常常替產業喉舌的台灣玉山科技協會理事長、和碩集團董事長童子賢對本刊開心地說。

童子賢表示，台美關稅降至15%的數字傳聞已久，現在終於塵埃落定，大家心頭也算可以定下來。「不僅高科技，包含晶片、Ai，可以豁免232條款，現在也包括了汽車零組件，相當不容易。當然，台灣能成為232條款的全球第一個最惠國，這也是好事。」

對於幾位談判代表跟美方艱辛的談下這麼好的條件，童子賢也說：「辛苦了。」

此外，這次台美談判能談出對台灣不錯條件，外界都認為背後最大功臣就是台積電，童子賢則笑說：「台積電辛苦了，一面要趕訂單、賺錢，一面搞談判、花錢。」但他也強調，「台積電現在大幅投資美國是為了後代、也就是10年後的台積電CEO，可以為股東賺更多的錢。」

