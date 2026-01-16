台美關稅定案／經濟部讚與日韓平起平坐 業者：下一步關注匯率

經濟部長龔明鑫表示，對等關稅反而讓業者立足點平等。（本刊資料照）

台灣的美國對等關稅談判出爐，為15％不疊加，經濟部長龔明鑫今（16日）表示，整體結果讓人有「撥雲見日」的感覺，投資人與業界反應普遍正向，且因過去台灣與美國沒有FTA（自由貿易協定）、長期以來跟外國競爭同業比起來較弱勢，這次談定後能與日韓齊平，達到立足點平等的效果。

龔明鑫表示，像是有些工具機產業部分產品，過去出口到美國的關稅高達24％，且日韓等競爭對手有FTA，關稅相對較低，這次拉平了水準，反而對產業士氣是很大的鼓舞。

龔明鑫表示，先前外界憂心ICT產業可能遭美國以232條款加徵關稅，但目前符合條件下可望獲得豁免，這對台灣出口美國產品的最大宗、超過8成的ICT項目是利多。

在投資與產能布局方面，龔明鑫表示，未來投資重點仍以半導體為核心，並延伸至AI伺服器與能源領域，美國是最重要的AI應用與市場國家，這樣的分工有助於台美形成高度互補的戰略夥伴關係，進一步強化全球半導體供應鏈韌性。

在雙向投資部分，龔明鑫表示，其實這次提到將強化雙向投資，所以美國企業也可望加大對台投資，希望重點能放在5大信賴產業與生技產業。

全國工業總會也一早就發出新聞稿，表示高度肯定與感謝，也建議接下來要關注匯率、補貼、產業政策等多元面向，因為未來不排除美方可能重啟或加強對貿易夥伴的匯率政策調查機制，相關發展仍需持續關注。

工總表示，產業界普遍期盼政府持續掌握美國經貿政策整體走向，提前進行風險研判與溝通說明，因為關稅條件趨於對等，不代表所有產業面臨的壓力同步消失。在全球供應鏈持續朝向區域化、友岸化與在地化發展的趨勢下，部分產業仍可能面臨產能外移、上下游結構失衡，或中小企業被擠壓的風險，要注意台灣產業鏈的完整性與結構平衡，協助企業在新一輪全球經濟重組中穩健轉型。

