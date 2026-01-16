台美關稅定案／華碩董座談關稅好冷靜 提到AI雀躍比喻如第4次工業革命

華碩集團董事長施崇棠今晚出席「2025華碩歲末聯歡晚會」。（本刊資料照）

對美關稅底定，台股指數創新高以表歡慶，不過，台灣科技業卻意外的低調。華碩集團董事長施崇棠今（16日）晚出席「2025華碩歲末聯歡晚會」前，先行接受媒體訪問，被問及對關稅底定後的看法，他開口第一句就以「江山底定當然是好事」回應，但隨即表示「去評論單一政策，不如維持供應鏈韌性！」展現出施崇棠面對時局變動的底氣。

歷經9個多月的談判，從2025年談到2026年，科技業也在此段期間持續分散布局，逐漸淡化對等關稅的負面氣氛。因此，施崇棠這句「江山底定當然是好事，對於川普的關稅政策，我們也一直在注意。」也如實呈現出大廠們的想法。

然而，「對等關稅造成全球供應鏈出現不確定性，而對於華碩來說，去評論單一政策，還不如維持供應鏈韌性，結合彈性製造、全球布局，也持續提升供應鏈的競爭力，過去華碩所累積的基礎，都有幫助。」施崇棠分析。

相比施崇棠談關稅冷靜自持，談到AI發展就相當雀躍，不只一次以「AI如同第4次工業革命」形容，他強烈建議「不要把AI當作工具，要積極鍛鍊與AI協作的能力，技術會被自動化，而此過程中會被取代的是『工作流程』，而不是『價值判斷』。」

