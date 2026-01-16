台美關稅定案 賴清德：四大目標全數達成

總統賴清德致詞。(劉祐龍攝影)

歷經長達9個月磋商，台美關稅談判正式定案，雙方達成對等關稅15%、且不與最惠國待遇（MFN）疊加的共識，並完成投資合作備忘錄（MOU）簽署。總統賴清德今(16)日表示，此次談判順利完成四大核心目標，將有助台灣產業立足本土、布局全球，並呼籲朝野共同支持相關協議。





賴清德今日出席台中百工百業博覽會受訪指出，第一項成果是對等關稅降至15%且不疊加，與日本、韓國、歐盟等美國主要貿易夥伴待遇拉齊，消弭過去競爭落差，為台灣傳統產業與出口產品創造更有利條件。

第二，台灣成為全球第一個就美國232條款，為赴美投資業者爭取到半導體與半導體衍生性產品關稅優惠的國家，在一定額度內可免稅，超出額度亦享最優惠稅率，其他如木材家具、汽車零組件、太空產業零件等，同樣適用最惠待遇。





第三，賴清德指出，「台灣模式」獲得美國支持，美方將在土地、水電等基礎設施方面協助台灣企業赴美投資、形成產業聚落，深化台美在研發設計與市場端的合作，促進台灣產業融入美國經濟體系。





第四，不僅台灣國家隊投資美國，美方也同意由美國國家隊投資台灣，涵蓋半導體、人工智慧、國防、安控、次世代通訊及生醫科技等關鍵領域，強化雙邊高科技與戰略產業合作。





賴清德感謝鄭麗君、楊珍妮談判團隊及行政院、國安會相關部會的努力，並呼籲朝野支持這項得來不易的談判成果，讓台灣持續大步向前。