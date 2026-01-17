台美關稅定案！陳駿季：農產品外銷壓力減 進口堅守「3原則」談判

農業部長陳駿季指出，台美關稅15％，讓台灣產業壓力大幅減輕。資料照，廖瑞祥攝



美國對台課徵15％對等關稅，且確定不疊加，農業部長陳駿季表示，農產品關稅壓力大幅減輕，預期相關產業競爭力應可恢復；至於美牛、美豬等品項進口是否零關稅或擴大，陳駿季表示將秉持糧食安全、產業穩定及農民收益3大原則談判，確定後再對外說明。

陳駿季今（1/17）出席農業部舉辦「有台灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。會後受訪時表示，我國輸往美國關稅從去年4月32％降至15％，對台灣產業壓力明顯減輕，不過台灣產品輸美仍要關注競爭對手國的關稅，若台灣關稅低於對手國，不但不會受到影響，反而有提升外銷的機會。

陳駿季以外銷美國的鬼頭刀為例，去年整年的數量跟金額都比前年多，主要跟漁業資源是否穩定有關；茶葉、蝴蝶蘭受影響相較之下較多，相信關稅降至15％後能恢復競爭力，農業部也會持續跟美方爭取額外豁免品項。

進口部分，陳駿季指出，跟美方交涉過程中，從未以「零關稅」為前提談判，每項產品的關稅額度都會談，不是包裹式談判，一定在「確保糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益」3大前提下，堅守原則，至於細節還在逐一確認中，完成協議後會盡快對外說明。

