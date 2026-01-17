台美關稅定案！陳駿季：農產品外銷壓力減 進口堅守「3原則」談判
美國對台課徵15％對等關稅，且確定不疊加，農業部長陳駿季表示，農產品關稅壓力大幅減輕，預期相關產業競爭力應可恢復；至於美牛、美豬等品項進口是否零關稅或擴大，陳駿季表示將秉持糧食安全、產業穩定及農民收益3大原則談判，確定後再對外說明。
陳駿季今（1/17）出席農業部舉辦「有台灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。會後受訪時表示，我國輸往美國關稅從去年4月32％降至15％，對台灣產業壓力明顯減輕，不過台灣產品輸美仍要關注競爭對手國的關稅，若台灣關稅低於對手國，不但不會受到影響，反而有提升外銷的機會。
陳駿季以外銷美國的鬼頭刀為例，去年整年的數量跟金額都比前年多，主要跟漁業資源是否穩定有關；茶葉、蝴蝶蘭受影響相較之下較多，相信關稅降至15％後能恢復競爭力，農業部也會持續跟美方爭取額外豁免品項。
進口部分，陳駿季指出，跟美方交涉過程中，從未以「零關稅」為前提談判，每項產品的關稅額度都會談，不是包裹式談判，一定在「確保糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益」3大前提下，堅守原則，至於細節還在逐一確認中，完成協議後會盡快對外說明。
更多太報報導
北京「堅決反對」台美關稅協議 我外交部：中國無權置喙
蕭美琴社群跳撒嬌舞 蔡英文「回3字」驚呆11萬網友：連小英都會用
為了20萬！海陸士官舉五星旗拍片喊「效忠祖國」、洩總統行程 檢起訴求重刑
其他人也在看
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 391
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 228
台美關稅確定15%不疊加 政院：獲232最惠國待遇
台美經貿工作小組表示，台灣為美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此台灣在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的4項目標。首先，對等關稅調降為...CTWANT ・ 1 天前 ・ 45
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 23
台美關稅終於拍板！降至15%不疊加 加碼對美投資信保各2500億美元
美國總統川普二次就任後，力推關稅政策，針對各個國家與美國之間的產業競爭，推動不同級別的關稅稅率，每個決定都影響著全世界。歷經了一年多的交涉與波折，台美雙方達成台灣關稅調降為15%並不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。台灣半導體及科技產業則將對美國進行至少2500億美元自主投資，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
台灣關稅15％！談判這內容「韓國人嚇瘋」 韓媒：恐直接影響韓國半導體
16日台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。針對台灣關稅談判結果，韓國媒體也紛紛報導，憂慮分析，美台之間關係密切，恐對韓國半導體產業造成直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 302
台美關稅15％不疊加！學者：傳統產業大利多
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。對此，東吳大學政治學系副教授陳方隅指出，15...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 29
中國氣噗噗！台美簽MOU「15%關稅＋232最優待遇」 北京跳腳痛批：違反一中原則
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台灣與美國於1月15日達成經貿合作備忘錄（MOU），雙方同意設定台灣對美出口的關稅為15%且不與最惠國（MFN）稅率疊加，並確...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
中國臉都綠了！見台美簽關稅協議氣炸 嗆「後果自負」遭外交部打臉
即時中心／高睿鴻報導歷經多個月辛苦談判，台美關稅協議昨（16）日終於出爐，讓國內許多產業鬆了一口氣，內容也充滿亮點；例如稅率，由一開始美方「開價」的32%，腰斬至比照日本及韓國的15%，不僅如此，半導體、半導體衍生品、汽車零組件或木材家具等多項關鍵產品，也獲得「232關稅最優惠待遇」。豈料，眼見台美達成協議、台灣還獲得15%稅率，身背47%稅率的中國相當不滿、憤怒開嗆；對此，我國外交部也強硬回擊了。民視 ・ 4 小時前 ・ 9
台美關稅降至15%不疊加 卓榮泰：擊出漂亮全壘打 護國神山主峰留台灣
台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項談判預定目標。行政院長卓榮泰今天表示，談判團隊擊出一支漂亮的「全壘打」；台灣以「台灣模式」與美方進行供應鏈合作，而台灣有護國神山，只要主峰留在台灣，台灣就是山，可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 19
風評：所謂「全壘打」的真相─失能無德的台美貿易協議
這是一份足以清楚彰顯美國吸血、賴政府賣台、官員失能無德的台美貿易協議！經過超過大半年的談判且大部份國家都已達成協議後，台美終於達成貿易協議，台灣對美出口大部分商品的關稅將從20％降至15％，部份產品（如學名藥、飛機零組件及「稀缺天然資源」）可以免稅；美國也承諾若日後調升晶片關稅，台灣所受待遇將不亞於其他任何國家。台灣付出的代價是：承諾對美投資5000億美元，......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 24
梅洛尼赴日會晤高市早苗 日義升級「特別戰略夥伴關係」｜#鏡新聞
日本首相高市早苗今天(1/16)，和義大利總理梅洛尼在東京舉行會談，雙方都同意，將兩國關係提升為特別戰略夥伴關係，而且，今年也是日本和義大利建交160週年，兩國確定加深合作，更具有不一樣的意義。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 131
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 11
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 233
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 53
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10