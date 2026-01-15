台美關稅定案！15%關稅不疊加 投資加信保5000億美元

美國下調台灣對等關稅到15%，商務部長盧特尼克說，不擔心影響中美貿易談判。

美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。另外，台灣的半導體和科技企業將至少新增投資2500億美元，台灣提供至少2500億美元的信用保證。（戚海倫報導）

台美貿易談判達成共識。美國商務部發聲明指出，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元的新增直接投資，在美國興建、並且擴充先進半導體、能源及人工智慧（AI）的生產與創新能力。另外，台灣將會提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。

我行政院也宣布，台灣對等關稅調降為15%，而且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。台美經貿小組表示，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類是台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類是台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

台美貿易協議目前還在進行法律檢視，將會另外擇期簽署文件，交國會審議。