台美關稅定案！AIT發聲了 鄭麗君曝「美也將擴大投資台灣」

美國總統川普的對等關稅政策引發全球經濟震盪，台灣與美國之間的關稅談判終於定案，確定稅率為15%且不疊加，台灣更是美國第一個享有半導體232條款最優惠待遇的國家。稍早AIT針對此一協議正式發聲了，代表台灣進行貿易談判的行政院副院長鄭麗君表示，除了台灣對美投資之外，美國也承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣。

台美完成關稅談判 在美簽署MOU

鄭麗君與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，率領我方談判團隊在美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

鄭麗君與盧特尼克等人在美國商務部共同見證「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）與「美國在台協會」（AIT）簽署投資MOU（合作備忘錄）。

AIT指「前所未有的承諾」盼促進貿易平衡

AIT稍早發聲表示，TECRO和AIT簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業，「這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全。」該協議建立了美台之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與工業領域的領導地位。

AIT說明，根據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技產業，以增進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位；此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。

美方也將擴大投資台灣 建立雙向投資機制

據悉，協議條件包括台灣企業必須對美投資2,500億美元，同時台灣政府要提供赴美投資企業2,500億美元的信用擔保。鄭麗君說明，這次的談判促進了台美高科技雙向投資，希望未來彼此能成為緊密AI夥伴，除了藉「台灣模式」擴大台灣企業在美投資，美方也在MOU中承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣。

我方也鼓勵美方投資賴總統的5大信賴產業，包含半導體、AI、軍工產業、安控產業、次世代通訊等前瞻科技的產業。鄭麗君表示，這些也有在MOU裡載明，盼透過台灣模式跟美方成為未來引領高科技發展，尤其是AI產業供應鏈發展的共同戰略夥伴，希望在美國打造的供應鏈能夠鞏固民主陣營在高科技領導地位，共同促進高科技的繁榮與發展。

