台美關稅定調！在野高喊嚴審 綠黨團回應：國家利益優先

[Newtalk新聞] 台美關稅協議定調，後續將送交立法院審議，在野黨揚言將「嚴審」相關內容，引發關注。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（16）日受訪表示，立法院對行政命令本就負有審查責任，審查是否順利，關鍵仍在於協議內容是否符合國家利益並獲得社會共識，而非各黨團自行設定的寬嚴標準。

鍾佳濱指出，台美關稅協議屬於國對國談判，其核心原則就是必須以台灣本國利益為最高優先。只要社會各界普遍認為協議內容可接受，立法院在審查過程中，自然會依循社會共識完成程序，「不分朝野，立法院的責任就是確保這一點」。

針對媒體提及美國《紐約時報》先前報導台積電可能投資五奈米設廠，以及美國前商務部長雷蒙多曾就晶片議題發表相關談話，是否代表此次談判堪稱「完美協商」。鍾佳濱則回應，每一個國家都有自身的國家利益考量，台美雙方就關稅內容所擬定的正式協定，仍應以雙方官方所認定的內容為準。

他進一步表示，美方官員所表達的期待，屬於美方立場，其對應對象並非台灣政府，而是企業本身。至於台積電是否基於市場布局考量，增加在美國的投資，應回歸企業的自主決策權，並尊重經營團隊與全體股東的意願。

鍾佳濱強調，台灣政府與美國官方之間，已明確界定彼此必須履行的承諾，即以協議內容為依歸；相關立場也應以行政院副院長鄭麗君在美國所表達的說明作為準據。

