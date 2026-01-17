台美關稅定調 美強調「個別談」令韓國添變數

（中央社記者戴雅真東京17日專電）完成與台灣的關稅談判後，美國川普政府持續加大對其他主要半導體生產國的壓力，韓國首當其衝。美國明確表態，未來半導體關稅與豁免標準將採「個別協商」，不會自動套用台灣模式，令韓國憂心美國是否會信守去年所做出「待遇不會比其他國家不利」的承諾。

彭博報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）當地時間16日出席美國半導體企業美光（Micron）在紐約州雪城（Syracuse）附近的新工廠動工儀式時直言，「所有想要生產記憶體晶片的人只有兩個選擇：要麼支付100%的關稅，要麼在美國生產。」

他雖未點名國家，但外界普遍解讀，這番話直指韓國與台灣等主要半導體生產國。

●台灣率先談妥 關稅降至15%

美國與台灣於15日正式達成貿易協議，將相互關稅稅率由20%下調至15%，與韓國、日本看齊。作為交換，包含台積電在內的台灣半導體與科技企業，將對美國進行2500億美元的直接投資，用於先進半導體、能源與人工智慧（AI）生產及創新能力建構；台灣政府另提供至少2500億美元的信用保證，協助企業赴美投資，合計承諾金額達5000億美元。

在關稅安排上，美國同意在台灣企業興建半導體工廠期間，對相當於產能2.5倍的產品免徵關稅，超出部分則適用優惠關稅。待工廠完工後，對相當於產能1.5倍的產品不再課徵關稅。盧特尼克並公開表示，美國政府的目標是「將台灣整體半導體供應鏈與產量的40%帶到美國」。

●美國立場明確 半導體關稅採個別談判

美國政府同時重申，台灣所獲得的半導體關稅豁免條件，不會自動適用於其他國家。

韓聯社報導，川普政府官員在被問及「美國與台灣達成的半導體關稅免稅標準，是否也適用於韓國」時回應，「各國分別達成單獨協議。」

這被解讀為，美國不會直接套用對台灣的標準於韓國，而是將透過另行談判，決定對韓國適用的具體內容。不過這也代表，即使台灣已談妥具體門檻，韓國仍須重新與美國進行談判，爭取自身的半導體關稅待遇。

●美國對韓國承諾原則 落實方式待觀察

韓聯社指出，去年11月公布的韓美高峰會共同說明資料（Joint Fact Sheet）中，明確記載美國承諾，未來在半導體關稅問題上，將確保韓國不會受到比與其他國家簽訂協議更不利的待遇，不過比較的對象國家限定為半導體交易量高於韓國的國家。

該條款主要被視為針對台灣而設，外界普遍解讀為「至少不會比台灣差」。

然而，隨著美台協議細節曝光，美方又強調「個別談判」，這個承諾將如何具體落實，仍充滿不確定性。如果美國與台灣的協議內容實質上對台灣更為有利，韓國可能必須重新展開談判，以確保美國履行在貿易協議中承諾的半導體關稅優惠。

分析指出，如果美國以台灣條件作為基準，韓國可能被迫在追加對美投資、擴大在美設廠規模與承受關稅壓力之間做出抉擇。（編輯：陳承功）1150117