台美關稅將出爐 盧秀燕：有點緊張「盼稅率更低」

台中市長盧秀燕至和平區視察。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕重視和平地區發展，於今(28)日前往大雪山、雙崎地區關懷農民，她針對近日台美關稅即將揭曉一事指出，台中市是所有工業聚集最大的地方。有相關半導體、晶圓還有傳統產業包括機械、工具機、光學等。因此台美的關稅關係到中部的經濟及產業，所以對於關稅揭牌情形，其實很緊張，希望是往好的結果，好的稅率，減輕外銷上的困難。

盧秀燕說，因為如關稅太高出口不利，對於中部地區的打擊很大，過去稅率太高，謝謝中央政府持續談判，希望結果是更低的稅率，幫助業者的產品可以外銷，帶來台灣的經濟。

