台美關稅將底定？鄭麗君率團赴美磋商 卓榮泰：期待有意義的進展

台美關稅傳出將降至15%，行政院台美經貿工作小組今（15）日證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團，於14日晚間赴美進行第六輪實體磋商，透露有四項談判目標，預計在本次磋商後對外宣布達成共識之內容。對此，行政院長卓榮泰在院會上表示，期待這是一次有意義的進展，談判工作有相當的結果時，會於適當時機向國人報告。

據《紐約時報》報導，台灣與川普政府將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，而台積電計畫加碼在亞利桑那州加碼投資，新建至少5座半導體廠。行政院未具體證實，但行政院台美經貿工作小組指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團，於14日晚間赴美進行第六輪實體磋商，透露有四項談判目標，預計在本次磋商後對外宣布達成共識之內容。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰提到，由鄭麗君、楊珍妮領軍的經貿談判團隊，已經啟程前往美國與美方進行談判，期待這是一次有意義的進展，期望在談判底定之後，能讓國內產業迅速調適整個國際經貿的新秩序，相關的預算和政策也能逐一全面、具體協助產業界。



卓榮泰提到，談判團隊談判的過程非常艱辛且漫長，當談判工作有相當的結果時，會於適當時機向國人報告。

