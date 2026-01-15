台美關稅將拍板 貿協三箭齊發搶攻中東歐、會展經濟

貿協三箭齊發搶攻中東歐、會展經濟。圖為貿協董事長黃志芳與貿協主管團隊。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅將底定，貿協董事長黃志芳指出，不必過度猜測稅率，對承壓已久的傳產更需要掌握機會、積極升級。貿協今年重點業務仍圍繞在全球布局、會展服務等，將舉辦波蘭台灣形象展，尋求烏克蘭重建與中東歐市場新商機，而台中國際會展中心已接滿約50檔展覽，一年可替中台灣創造170到200億元商機。

黃志芳說明，歐、美、日及新南向市場仍是台灣重點市場，貿協仍以「台灣形象展」作為台商進行全球布局平台，今年將赴波蘭、日本、美國、菲律賓4地舉辦；接受貿易署委託會在美國 IMTS、德國 MEDICA、義大利 EICMA、日本 IPF 等 10 項國際大展設立「旗艦台灣館」，以「Team Taiwan」形象提升臺灣產業能見度。

提到烏克蘭重建商機，去年11月率團參加波蘭的「烏克蘭重建商機展」，前兩年也都有邀請烏克蘭大型國營企業採購團來台，安排與本地供應鏈對接，涵蓋電信與大型企業。黃志芳說，今年的波蘭台灣形象展是很好的機會，可作為中東歐及烏克蘭重建商機的重要平台，協助我國業者佈局中東歐並爭取重建需求。

他也提到，「國防產業」會是下一座護國神山，台北國際航太暨國防工業展每兩年舉行一次，但作為國防產業的「超級加速器」，貿協今年會舉行相關論壇，延續熱度與商機，串聯新創與資本市場。

黃志芳表示，面對企業二次轉型，外貿協會更正式邁向 3.0 的「全球韌性貿易賦能」。會展將多元布局，協助業者因應對等關稅，提供優惠支持業者擴大海外參展、邀請關鍵買主來談洽談等。另外，台中國際展覽中心在今年3月的工具機大展將正式啟用，目前已排滿50多個展覽，年初到年尾都滿檔，可望帶動中台灣約新台幣170至200億元周邊商機，實現「把世界帶進中台灣」的願景。

