台美關稅將簽署！藍揭代價：大開農產品市場

立法院國民黨團就開記者會，痛批政府黑箱，接露「關稅代價」。（圖／東森新聞）





台美對等關稅即將要簽署！行政院副院長鄭麗君與關稅談判團隊傳出今（10）日再赴美，完成談判最後一哩路。立法院國民黨團就開記者會，痛批政府黑箱，立委王鴻薇更揭露代價是大開農產品市場，也同意美製車0關稅、保健食品關稅降至10%。

立委（國）王鴻薇：「醜媳婦終究要見公婆。」

國民黨立委痛批台美對等關稅黑箱，因為至今行政院還沒公佈我方代價，據了解行政院副院長鄭麗君10日將再赴華府，有望確定文本後簽署。

立委（國）王鴻薇：「美製的小客車、小汽車，事實上我們都已經承諾關稅要降為0，而且要完全接受，美國所有相關的安全及排放標準、保健食品會大幅降稅，從30%降到10%，準備要開放牛絞肉，牛內臟的進口，比照現在國際標準，當然就是提高萊克多巴胺的容許標準值。」

廣告 廣告

在野黨立委更透露，台美對等貿易關稅協定，農產品還大量開放市場。

立委（國）許宇甄：「我國可能會對15項豬肉產品稅率，分3年調降至一半、對31項的農產品，例如鴨肉、鵝肉、葡萄等降稅一半。」

據了解，台美對等關稅貿易協定完成簽署後，行政院可望在12日或13日說明，鄭麗君不排除循前例，就近在美國開記者會，行政院長卓榮泰也擬在國內舉行記者會，說明產業衝擊評估與相關協助措施。

更多東森新聞報導

新／美眾議院395比2 壓倒性通過「台灣保護法案」

KK園區630棟建物全拆光！ 竟藏醫院、健身房

日本再度重啟全球最大核電廠 因311地震停機逾14年

