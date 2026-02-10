台美關稅將簽署！藍疑「大幅開放美農產品」？ 行政院：秉持4大原則、食品討論無黑箱

台北市 / 武廷融 綜合報導

台美關稅談判日前達成共識，確定台灣對美國對等關稅調降為15%且不疊加，不過「台美對等貿易協定（ART）」尚未完成簽署，目前傳出行政院副院長鄭麗君近日將率談判團隊再度啟程前往華府，有望在農曆春節前簽署。不過針對國民黨團質疑台美關稅協議內容「黑箱」，行政院發言人李慧芝今(10)日表示，談判團隊始終秉持四大原則，且任何涉及食品的討論都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則。

台美關稅談判在1月達成共識，確定台灣對美國對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。目前台美雙方已簽署MOU，待簽署「台美對等貿易協定（ART）」即完成談判。而傳出鄭麗君近日將再度赴美完成簽署，不過國民黨立委王鴻薇則質疑，台美關稅協議內容「黑箱」到最後一刻。

王鴻薇稱，根據她所得到的訊息，我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，以及農漁產品也將有大幅市場開放和降稅。對此，行政院發言人李慧芝今日表示，行政院副院長鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。

李慧芝強調，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。另外，經濟部也在今日下午邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜。

