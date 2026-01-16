台美關稅將至15％、鄭麗文批「不堪結果當重大成就」...網友湧藍媒報導留言齊批：對中國人而言的確非常不堪

台美關稅於美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。不料，國民黨主席鄭麗文今（16日）卻批評「不堪」、「有甚麼值得高興？」對此，網友湧入「親藍」媒體之相關報導下方留言嘲諷，「對中國人而言的確非常不堪」、「47%比較厲害」。

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇。對於關稅結果，鄭麗文今日上午受訪稱「非常痛心」，民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，把如此不堪的談判結果當成重大成就。鄭麗文更表示，關稅15%不疊加是最起碼的要求，「不過是比照日韓，有甚麼值得高興？」

對此，網友湧入《聯合報》相關報導下方留言，「47%比較厲害」「對中國人而言的確非常不堪」「讓妳不堪了？」「看到這個女人，好像看到鬼」「不堪的是背骨又舔共」「就算降到0％，她也有話講」「這個人到底懂不懂國際局勢？」「感覺她是國民黨的終結者」。

（圖片來源：三立新聞、聯合報臉書）

