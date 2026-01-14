台美關稅將談定 經濟部發錢了！

財經中心／廖珪如報導

台美關稅談判近期傳出15%的好消息，不過對不少產業別而言，川普關稅戰本身就製造出口門檻，加之遇上產業轉型，為引導中小企業將營運成果回饋員工、促進薪資合理成長，經濟部透過「租稅優惠」及「信用保證」雙軌政策，鼓勵企業為員工加薪（圖／記者廖珪如攝影）

台美關稅談判近期傳出15%的好消息，不過對不少產業別而言，川普關稅戰本身就製造出口門檻，加之遇上產業轉型，為引導中小企業將營運成果回饋員工、促進薪資合理成長，經濟部透過「租稅優惠」及「信用保證」雙軌政策，鼓勵企業為員工加薪，已逐步展現成效。行政院23日召開「行政院經濟發展委員會第2次顧問會議（包容成長分組）」，由卓榮泰院長主持，經濟部於會中報告中小微企業多元振興發展計畫相關推動成果，並就政策工具進行交流討論。

數位轉型 中小企業貸款

經濟部以「中小微企業多元振興發展計畫」數位轉型、淨零轉型、通路發展等策略之服務協助，今年共針對22萬3,676家中小微企業提供一般性及深入性的諮詢及輔導，占整體企業比例13%，創造產值1,718億元，不僅帶動產值提升，也協助中小微企業節電降低營運成本、落實減碳、導入數位工具優化產業實力，另外也針對員工人數30人以下的中小微企業提供普惠金融措施，協助6萬5,000家中小微企業取得1,689億元貸款，有效協助升級轉型。

今年也透過提供租稅優惠與信用保證配套措施，將「員工加薪」納入政策誘因設計，引導中小企業將營運成果回饋基層員工。依據財政部113年營利事業所得稅申報資料，申請適用員工加薪或增僱租稅優惠的中小企業計1,366家，共3萬1,769名員工獲得加薪，顯示政策確實有助於企業主將經營成果與基層員工分享，提升員工福利。此外，租稅優惠鼓勵中小企業增僱24歲以下或65歲以上基層員工，減除率提高至200%，為員工加薪之減除率則提高至175%。

員工加薪 租稅優惠配套

此外，今年經濟部鼓勵中小企業為員工加薪以獲得額外信保額度，凡是經核認屬實為員工加薪的中小企業，可獲額外提供同一企業最高3,500萬元的信用保證融資額度，保證成數最高9.5成。今年已針對2,787家中小企業提供額外信保額度，融資金額達82.26億元，平均加薪幅度9.6%，受惠員工達1萬7,545人。

透過政策與配套措施引導中小企業為員工加薪，不僅與基層員工分享企業經營成果，協助員工因應物價上漲壓力，更有助企業留才，強化競爭力。未來經濟部將持續以租稅與金融支持的雙軌誘因，結合輔導資源，使全國中小企業穩健營運並合理加薪，打造兼具競爭力及包容性的經濟發展環境。

