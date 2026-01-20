台美關稅將送國會審議 卓揆：盼兩院依正確資訊對等討論

台美對等關稅歷經9個月協商談判已有初步成果。行政院長卓榮泰今日(20日)在「台美關稅談判說明會」上表示，台美磋商終於走到「回家的時刻」，不過後續仍有貿易協定與相關內容要推進。卓榮泰並強調更重要的是「國會溝通」，他期待國會能依據正確資訊與行政院對等討論。

行政院長卓榮泰今日出席行政院「台美關稅談判說明會」時表示，歷經9個月談判，台美磋商終於走到「回家的時刻」。他表示，美國總統川普在去年(2025年)4月宣布對等關稅，政府在第一時間提出新台幣930億元的產業支持方案因應衝擊，同時啟動國安基金，目的就是「先穩住變局」，讓談判小組能夠展開與美國的磋商。

卓榮泰指出，談判工作並非單一團隊完成，而是整個政府「無時差」一起進行；他更開玩笑指出，談判團隊是「台灣空間、美國時間」，且總統、副總統、行政院及國安會相關夥伴隨時「stand by on call」，確保在談判現場有任何問題時都能即時回應。

卓榮泰表示，後續行政團隊仍會針對台美關稅降至15%後的產業衝擊評估進行更深入研析。他並指出，接下來最重要的工作第一是向人民報告、第二是與產業界溝通，因此，總統或行政院相關部會首長都會向業者說明未來面臨的重要事項，並聽取業界的聲音，行政院也已印製「台美關稅產業支持方案」小冊子，會持續擴大推動。

卓榮泰強調，因為條約締結仍需國會同意，接下來更重要的是「國會溝通」，行政院將向國會充分說明談判過程，希望在正確資訊下與立法院對等討論。他說：『(原音)我誠懇期待國會能夠在正確的資訊下，與行政院能夠對等的來談未來希望國會同意的若干內容；換句話說，行政、立法兩院必須再進一步真誠的合作，才能讓國家向前進。這樣一個談判的基礎已經讓我們的國人稍稍感到有一點進展，也讓我們的產業界對這次談判到現在的方向跟現在的程度都能夠表示支持。』

卓榮泰表示，對於後續將簽署的「台美貿易協定(ART)」，行政院會秉持「國家利益、產業利益、維護國人健康與糧食安全」等四大目標為核心，持續推進。

最後，行政院副院長鄭麗君帶領團隊赴美談判表現亮眼，各界關注她是否將成為民進黨台北市長參選人的熱門人選。鄭麗君回應「這已經是考古題」，她的回答已超過10年，也都算數，她就是一個「做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。