台美關稅將開牌 藍要政院說明
記者康子仁∕台北報導
英國《金融時報》日前報導，台美關稅協議預料近期將定案對外公布，台灣承諾投資美國金額可能約四千億美元（折合新台幣約十二兆元）。國民黨立院黨團二十四日要求行政院、經濟部、國安會在一週內向民眾作出完整說明，若中央選擇逃避，將採取更強而有力的監督行動。
國民黨團首席副書記長林沛祥指出，黨團提出三項要求，包括立即停止黑箱談判，兆元級談判不能由少數人在密室中作決定；政府應依條約締結法立即向立法院報告，談判方針、爭議事項與可能承諾等，都要全部完整呈現；公開所有承諾與影響，全民有權知道十二兆元被拿去換了什麼。
林沛祥說，這不是反美、是反黑箱，這不是反外交、是反出賣國家未來。民眾都支持台美合作，珍惜民主盟友關係，但反對黑箱、濫權、越權承諾與未經監督，就將人民未來壓給他國等作法。
林沛祥表示，十二兆不是外交籌碼，是台灣人民的血汗與下一代的保障，要求行政院、經濟部、國安會在一週內向民眾作出完整說明，若選擇逃避，將採取更強而有力的監督行動。
國民黨立委馬文君指出，十二兆是相當龐大金額，但政府在談判時卻全包裹在黑箱中。而依照制度，這麼龐大、動搖國本的投資與採購，行政部門理應向代表民意的立法院作詳細說明與報告，甚至需立法院同意後才能推動，這是行政部門應做到的負責任態度。
