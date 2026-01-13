台美關稅將降，金管會曝我金融業多愛美國：投融資暴險金額逾14兆

外媒報導美國對台灣的進口關稅稅率將從20%降至15%，但台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠，金管會今（13）日也公布我國金融業在美國的投資、授信等暴險金額，去年11月底突破新台幣14兆元，顯示美國為我金融業者最愛的境外國家。

壽險業接近 10 兆居冠

我國壽險業者向來是美國公債與公司債的大買家，金管會保險局主任秘書古坤榮表示，截至去年11月底，我國壽險業對美國的暴險總金額約新台幣9兆6824億元。

銀行業方面，金管會銀行局副局長王允中表示，截至去年11月底，本國銀行對美國的暴險為新台幣4兆2384億元，包含：拆存5715億元、授信8082億元、投資2兆8587億元。

20 趴或 15 趴，銀行業都游刃有餘

王允中說，本國銀行去年前11月稅前盈餘5506億元，去年第三季底平均資本適足率15.81%，遠高於法定最低標準（一般銀行10.5%、系統性重要銀行14.5%），去年11月底平均逾放比0.16%、備抵呆帳覆蓋率855.48%，顯示本國銀行經營穩健、資本品質非常的好。

王允中說，金管會銀行局去年辦理定期的監理壓力測試，在國內外經濟成長率、違約率、房價、股市下跌等因子加壓檢視下，38家本國銀行在嚴重壓力情境下，無論平均普通股權益比率、第一類資本比率，或資本市足率，都高於法定最低標準，所以不管美國對台灣的進口關稅是20%，還是降到15%，對本國銀行業的風險都是可控的。

證期投信顧全為間接投資

金管會證期局副局長黃仲豪表示，截至去年11月底，國內全體證券商、期貨商、投信投顧業者，對美國的總暴險金額為1067.66億元，全部都是自營部位的投資，因為目前為止，證券期貨業並未直接投資美國地區的事業機構。

黃仲豪說，證券、期貨與投信投顧業者對美國的1067.66億元投資，占整體證券期貨業淨值 8559億元的比率為12.47%，還是在可控的範圍。全體證券期貨業會針對國際局勢變化、地緣政治等風險審慎因應，證期局也會試著督導公會提醒相關業者要注意相關的風險管理跟因應的韌性。

