台美關稅年底前能定案？中經院長揭川普優先事項：晚點談定不見得不好

2025年即將結束，今年財經圈的大事之一，無疑是美國總統川普的貿易戰。針對台美對等關稅談判進度，行政院經貿談判辦公室26日說明，目前包括台美供應鏈合作、調降對台對等關稅，以及232條款的優惠待遇三大項目，已大致達成共識，正等待總結性會商。對此，中華經濟研究院院長連賢明認為，晚一點談定對台灣來說也不見得不好。

經貿辦指出，今年4月至7月底的第一階段談判，我方和美國貿易代表署及商務部就「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購、供應鏈合作」等議題進行多輪談判。

經貿辦說明，由於美台逆差中有9成來自半導體及資通訊產品，屬於美方依據232條款正在調查中的重點項目，而截至7月底，美國232半導體關稅政策尚在發展中，所以台美雙方未能進行談判總結。美方將我對等關稅稅率從32%調降為20%的「暫時性稅率」+原MFN（最惠國待遇）稅率，須就「供應鏈合作及232條款優惠待遇」進行第二階段的談判，完成協商後方可再調降對等關稅稅率。

經貿辦指出，8月至今的第二階段談判，我方主要以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續向美方爭取「調降對等關稅且不疊加、未來232半導體及衍生品關稅優惠模式，以及其他232項目優惠待遇」，在此同時，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行確認。

經貿辦說，目前已大致達成一定共識，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，後續也會依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

台美關稅談判非川普優先？連賢明解析原因

針對台美對等關稅談判進度，連賢明今（27）日撰文提到，許多人都在問台灣貿易協議會不會年底前確定？這傳言從十月開始就有，後來說是感恩節，又說十二月初，再來說聖誕節，最新的講法是年底前。

連賢明指出，基本上，台灣的貿易協議要談定有幾個條件。除了大家最關心的投資金額外，川普政府先要想清楚半導體怎麼課稅，這部分比很多人想像的複雜，單純課稅很難達到美國希望的半導體供應鏈轉移效果，特別是先進製程。而即使是最近公佈的中國半導體301調查，也拖延到2027才會開始課稅。

連賢明表示，另一個重點在於川普沒有心思理這件事。川普上任後，美國政府最大改變就是大大小小的事情都要川普說了算，所有主要貿易國家的談判都是他親身參與、點頭放行才生效，行事風格堪比中國國家主席習近平。

連賢明說，一個總統要日理萬機，川普又忙著爭取諾貝爾和平獎，台灣的貿易談判怎會是優先重點？「所以看看烏俄和平協議談判結果再說吧，晚一點談定對台灣來說也不見得不好。」

