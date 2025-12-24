台美關稅年底前還搞不定？ 經濟部政次何晉滄曝原因

經濟部政次何晉滄今天表示，台美關稅談判今年底定有變數。資料照,李政龍攝



經濟部政務次長何晉滄今（24）日在回覆立委質詢台美關稅今年底是否底定時表示，距離年底已沒剩幾天，加上美國耶誕節假期將至，台美關稅談判年底談完可能有變數。

立法院財政委員會今天就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3,000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢，台美關稅談判今年底前能否搞定？何晉滄表示，距離年底已沒剩幾天了，加上美國要過耶誕節假期，我想、可能….。儘管何晉滄沒有明確表示是否能談完，但外界推測年底前底定恐有變數。

賴士葆接著又說，美國總統川普正忙著準備與中國國家主席習近平會面，在此之前都不會和台灣搞定，這才是悲哀啦。賴士葆又追問，美方是否要求我們要投資美國數千億美元以上？何晉滄則表示「我不清楚這部分」。

賴士葆表示，台美談判我們毫無招架能力，是跪美、舔美。

