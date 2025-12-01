台美關稅年底談不成？經貿辦不正面回應

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 台美關稅談判正進入最後階段，行政院經貿談判辦公室表示，現階段談判重點是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作。立法院經濟委員會今（1日）邀請經貿辦及相關部會首長進行專案報告。對於立委關切談判結果是否能在今年底前達成？行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮雖強調有信心調降，但對於公布時間點仍未正面回應。

就所謂的「台灣模式」。經濟部長龔明鑫表示，日韓是拿一筆錢給美方投資，而後利益均分不同，「台灣模式」是台美雙方行政單位相互溝通，貼近客戶結合市場，爭取更有利的投資環境與條件，更對稅率可以有現行的「20 N」進一步往下調降且不疊加有信心。

民進黨立委邱議瑩質詢問及，外媒報導指，推估我國政府將投資4000億美元，換來關稅調降，引起在野黨抨擊一事。楊珍妮說明，這個4000億美元應該是揣測的，他們也沒有黑箱作業，因為任何談判細節在定案前，他們沒有辦法對外說明。

國民黨立委呂玉玲到底關稅什麼時候會談成？今年底會談好嗎？楊珍妮回應，時間有急迫性，但要談一個好的、對國人有利的方向，在談判過程中，我方一定要爭取對等調降，而且不疊加，

呂玉玲追問，所以今年底也不可能談成？楊珍妮只說，他們會努力、盡量，要為國人爭取最好的稅率。

國民黨立委謝衣鳳問到，國人在意，我國談判有沒有比日、韓獲得更好的條件，日、韓分別承諾投資5500億跟3500億美元，那台灣到底要投資多少？楊珍妮回應，我國和日、韓情形不同，我們的投資模式是依照經濟發展、投資結構跟業者需求所訂，不是財政支出，而是企業自主投資，至於金額的部分還在議定當中，細節不便對外宣布。

楊珍妮報告則強調，除了現在進行文件的交換之外，現階段主要談判的重點，是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，她在這邊再次提醒，是因為第一次磋商，我方已向美方說明，我國有國會的保留權條款，未來完整協議文件、文本，將依我國的締結法送交國會審議，一旦與美方達成協議，行政院團隊將立即向國會及社會說明完整協議內容，一併提交影響評估，並將協議文本送交國會審議。

