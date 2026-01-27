台美關稅底定有助信心 去年12月景氣燈號亮熱絡紅燈

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天公布2025年12月景氣燈號，時隔近1年，再次亮出代表景氣熱絡的紅燈。國發會官員直言，台美關稅底定，且人工智慧（AI）需求強勁，均支撐台灣經濟表現，成長動能維持穩健。

國發會指出，2025年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，月增1分，燈號轉呈紅燈。

細看景氣燈號9項構成項目，受惠AI需求強勁，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉為綠燈，各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額則受春節採購需求遞延影響，降至黃紅燈，分數減1分。

去年12月景氣燈號亮出熱絡紅燈，為1年來首見，前次紅燈已是2024年12月。

回顧過去1年燈號表現，呈現淺U字型，國發會經濟發展處處長陳美菊說明，去年初景氣持穩，但美國總統川普上任後，不確定性增加，4月川普宣布對等關稅，消息震撼全球，也重創廠商信心，5月至8月景氣燈號退至穩定綠燈。

不過AI需求超乎預期強勁，台灣出口規模屢創新高，景氣燈號綜合判斷分數穩步走揚，去年9月燈號重回黃紅燈，12月再次亮出熱絡紅燈。

陳美菊表示，全球主要雲端服務供應商（CSP）持續擴增資本支出，2026年資本支出年增率高達40%，顯見AI需求強勁，加上台美關稅談判底定，不只廠商展望轉佳，外資機構及國內智庫陸續上修對台灣2026年經濟預測至4%以上，「我們非常樂觀」。

國發會看好台灣經濟前景，但也提醒4大變數。陳美菊指出，首先，美國貿易政策不確定性仍存，美國最高法院關稅裁決尚未出爐，如果國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）適法性有疑慮，美國是否改採其他方式，必須持續關注。

其次，主要國家貨幣政策方向不一致，美國聯準會降息、中國也朝降息方向前進，日本則可能升息。第三，中國雖有反內捲措施，但產能外溢的影響仍存，其他國家是否反制中國大陸，這些貿易摩擦都帶來不確定性。

第四，儘管AI需求持續，市場高度關注龐大投資是否能夠轉為獲利，如果投資人疑慮放大，將打擊企業信心。

展望後續經濟表現，陳美菊抱持正面態度，她表示，台美關稅底定，不確定性消退有利廠商接單，台經院調查也顯示台美貿易協議結果出爐後，廠商展望轉佳；以經濟數據而言，傳產正慢慢走出低谷，減班休息減少，生產也逐步回溫。

陳美菊指出，2025年經濟成長表現亮眼，墊高基期，可能使得2026年成長率受抑，但動能維持穩健，今年1月至少可有黃紅燈的表現。（編輯：潘羿菁）1150127