台美關稅底定返台後 鄭麗君首度專訪談心路歷程

行政院副院長鄭麗君在台美關稅談判後，首度接受專訪就在台視。鄭麗君坦言，這是場不容易的談判，過程中碰到困難挫折，就想起當年「逆風行腳」的經驗，告訴自己只要再撐一下，就能把這條路走完。她也回顧在九個月前總統親自交付任務，到順利談成後，凌晨三點半打給總統告知結果的那通電話。完整精彩內容都在1月24號晚間10點播出的《台灣名人堂》鄭麗君副院長專訪。

鄭麗君談判「數度往返台美」 專訪談完整心路歷程

九個月前總統賴清德把台美關稅談判的重任，交付給行政院副院長鄭麗君，數度往返台灣與華府之間，幾乎成了空中飛人。直到如今結果底定，第一時間越洋電話打回台灣，鄭麗君透露電話中總統對她說「謝謝你們、辛苦了」，自己也回覆說，「謝謝總統，我們盡力了。」

行政院長卓榮泰曾表示，好幾次和鄭副院長通電話，都感覺她的壓力大到聲音微微顫抖。

鄭麗君在專訪中說，「有時候是很大的挑戰，跟也許是負面的訊息，但是我必須向總統院長報告。人生到一個年紀，我就告訴自己說，盡量不要為自己哭，因為你有時間，就多做一些事。」

鄭麗君返台，卓榮泰院長親自接機。圖／台視新聞（資料畫面）

再撐一下就能走完 鄭麗君回憶「逆風行腳」往事

對美談判的過程漫長而艱辛，碰上困難與挫折，鄭麗君就會想起過往「逆風行腳」的經驗，她對自己喊話，「當時我腳指甲都掉了，都可以一路忍著痛走回台北。『鄭麗君，只要再撐一下，這趟旅程一定可以走得完』。」

而鄭麗君就算回台，白天忙公務，深夜還得和美方視訊溝通，家人們看在眼裡感受尤其深刻。

鄭副院長在訪談中分享，自己讀小六的孩子都會問談判進度，常問說「現在幾%、談完了嗎」，但這次回來反而沒問，詢問下孩子才說「那不是15%嗎」，連國小生都相當關心。

帶著豐碩成果返台後，鄭麗君首度接受電視專訪，談心路歷程，精彩內容就在週六（1月24日）晚間10點的台視《台灣名人堂》。

台北／林宸頡、班瑪旺嘉 責任編輯／洪季謙

