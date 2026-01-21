台美關稅底定陸跳腳 陸委會：根留台灣布局全球

（中央社記者呂佳蓉、李雅雯北京-台北21日電）台美關稅談判達成協議，中國大陸國台辦批評，「外部勢力與台獨分裂勢力相互勾結」。陸委會回應，台美投資MOU戰略目標奠基於「根留台灣、布局全球」，支持產業國際布局。

大陸委員會（陸委會）21日下午回應，台美關稅談判2500億美元屬於企業自主投資；另外2500億美元為政府透過信保機制協助半導體等產業投資、放眼全球布局，台美產業供應鏈合作，不是台灣供應鏈「移轉」、而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

陸委會強調，台美投資MOU戰略目標是在「根留台灣、布局全球」思考下，以「台灣模式」支持產業進行國際全球布局，延伸台灣產業實力，促成台美經貿關係升級為人工智慧戰略夥伴關係及互惠貿易夥伴關係。

中國大陸國台辦21日上午舉行例行記者會，台美關稅談判議題成為提問焦點。

國台辦發言人彭慶恩在會上不斷批評台美關稅談判結果，形容「台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業」。

他聲稱，這是民進黨政府繳交的「倚外謀獨」政治獻金，談判結果證明「台獨是絕路、外人靠不住」。

對於國台辦的批評，有媒體詢問，中國大陸方面僅有口頭抗議，是否代表無法阻止在實質層面上台灣進行並參與全球供應鏈重組，以及是否擔心台灣半導體業轉移至美國。彭慶恩回應，「台灣同胞是我們一家人，台灣企業是中華民族企業」。

他說，中國大陸堅決反對民進黨政府為了謀求台獨、勾連外部勢力掏空台灣，損害台灣企業、民眾的切身利益，將堅定維護兩岸民眾的發展權益和中華民族整體利益。

彭慶恩還稱，民進黨政府所稱「供應鏈重組」，實際是其勾連外部勢力企圖推動兩岸經濟脫鉤斷鏈。

台美關稅談判達成協議，行政院副院長鄭麗君20日說，台灣確定取得最惠待遇，有利於傳統產業輸美競爭力，未來數週後將簽署台美對等貿易協議，走完最後一哩路，盼以台灣模式支持產業國際布局；這並非供應鏈外移，而是台灣在美國進一步擴大產業實力。（編輯：楊昇儒）1150121