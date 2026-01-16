台美關稅底定 前駐歐盟代表李淳讚「接近滿分」：爭取最惠待遇難度高

前駐歐盟代表李淳。資料照。廖瑞祥攝



台美關稅講判落幕，雙方達成4項談判目標，包括對等關稅15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。前駐歐盟代表李淳今（1/16）天表示，在多重限制條件下，台美關稅談判成果已接近滿分，不僅成功將關稅自原先的32％一路降至15％，更爭取到難度極高的《232條款》最優惠待遇。

李淳今天在網路節目《午青LIVE》與民進黨發言人韓瑩對談，韓瑩首先表示，經行政團隊多輪談判，成功爭取對等關稅15％且不疊加，整體結果相當正面，條件亦優於日韓，而且相較日韓多以現金投資方式赴美，台灣採取以供應鏈合作為核心的「台灣模式」，由企業自主投資，政府提供必要的金融支持。

李淳說明，部分媒體將企業投資2500億與信用擔保2500億錯誤加總為5000億，並不符合事實，實際上，企業投資金額為2500億，信用擔保則屬於融資工具，政府僅需依金融實務提列約3％至5％的保證準備金，且採滾動式調整，並非實際支出。

針對外界所稱「掏空台灣」的說法，李淳認為這完全與事實不符，過去50年來，台灣透過供應鏈全球布局維持國際競爭力，生產基地雖多次外移至中國、東南亞等地，但總部、研發與核心技術始終留在台灣，產業根基並未動搖，未來也不存在所謂掏空問題。

李淳強調，相關協議後續仍須送交立法院審議，經濟議題不分政黨立場，呼籲反對黨放下偏見、拿掉有色眼鏡，聚焦台灣整體競爭力；只要台灣經濟穩健、競爭力持續，成果最終將由全體國人共享，切勿與全民經濟與荷包過不去。

