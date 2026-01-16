台美關稅底定、台積電法說報喜 專家：台股高點上看36000點

台美貿易協議正式出爐，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，再加上台積電法說報喜，印證AI需求的結構性，激勵台北股市今天(16日)午盤前，指數上漲逾500點，來到31300點之上，再刷盤中新高，進一步挑戰32000點大關。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇認為，協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與AI長線發展，看好台股高點上看36000點。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，台美此次貿易談判有多個亮點，包括關稅稅率15%不疊加，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點，大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。第二則是半導體關稅最優惠創全球首例，美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率。第三則是獨創「台灣模式」的供應鏈合作，不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主，企業自主投資包括半導體AI、能源等2,500億美元，政府並另外提供最高2,500億美元的信用保證額度支持。第四則是全球AI供應鏈戰略夥伴，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」，包括半導體、AI、國防、安控、通訊生技。李鎮宇也指出，協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與AI長線發展，受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學，長期看好台股高點上看36,000點。

萬寶投顧執行長王榮旭指出，台股關稅的不確定因素消除，再加上台積電法說印證AI需求的結構性，激勵台股再創盤中新高。不過，從成交量近期高檔都在新台幣7、8千億觀察，有3成集中在當沖交易，顯示市場參與度高，但危機感也高。王榮旭說：『(原音) 觀察最近只要出到7、8千億的成交量，當沖占比就是3成，也就是大概有3000億左右都是當沖，因為大家也都很害怕，因為維持高檔，所以就是有賺趕快賣，或者是短進短出，覺得風險會比較大一點。』

台美關稅拍板再加上台積電對AI釋利多，台股登新高，新台幣兌美元匯價呈現升值，但並不致於大幅走升，呈現平穩，持續站穩31.5元價位。(編輯：陳士廉)

