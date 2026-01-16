台美關稅底定 國民黨要求將協議送國會審查

（中央社記者王承中台北16日電）台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，目前資訊嚴重不足，國民黨將持續研擬日、韓的談判方式與GDP占比，讓資料透明，並要求政府將簽訂的協議、MOU與承諾等送國會接受審查。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

國民黨文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會。吳宗憲表示，台灣是以出口為主要導向的國家，關稅對台灣產業具有非常大影響，尤其是對美關稅。但政府對於美國關稅的討論，始終處於黑箱狀態，不讓大眾知道到底發生了什麼事。

吳宗憲指出，國民黨多次援引「條約締結法」，希望政府公開談判內容，並到國會說明，但政府總是以技術性手段不公開資訊；當在野黨提出質疑時，政府則用自己的說法來掩飾。雖然今早政府突然公布相關細節，但目前所知的資訊仍嚴重不足。

吳宗憲表示，目前資訊嚴重不足，國民黨將持續研擬日、韓談判方式與GDP占比，讓資料透明，並要求政府將簽訂的協議、MOU與承諾等送到國會接受透明審查，阻止台灣付出慘痛代價。

牛煦庭指出，美國總統在其國內法律上有擴權爭議，大法官很有可能做出裁決。因此台灣在談判過程中應步步為營，不應隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署MOU（備忘錄）而非正式協議。這導致即便未來美國大法官推翻川普政府的關稅判決，台灣的投資仍要當「冤大頭」，且簽署MOU是否為了跳過國會對正式條約的審查。（編輯：蘇志宗）1150116