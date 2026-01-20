台美關稅底定 學者：談判結果成功 赴美投資非掏空台灣

近期台美達成關稅與投資合作的重要突破，但有輿論指「台灣需拿出5000億美元換取降關稅」，多名學者今天(20日)駁斥這項說法，強調台灣面對美巨額順差的壓力下，仍談成不遜於日、韓的條件，顯示談判成功。學者也強調，台灣的資金適度前往海外投資，有助企業擴張與降低國內資產泡沫的風險，不實的輿論對談判團隊並不公平。

台美關稅談判達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率(MFN)、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。台灣北社20日舉辦記者會，邀請學者專家從供應鏈合作、產業升級等角度，說明本次台美關稅降低的實質內容與正向意義。

北社理事兼法政財經組副召集人劉名寰表示，在台美談判結果揭曉後，部份人士抨擊談判結果比照日、韓是最起碼的要求，以及赴美投資2,500億美元會「掏空台灣」，但他認為，2025年前10個月台灣對美順差已達1,118億美元，超過日、韓對美順差總額，想見我方談判團隊承受的壓力不同於日、韓，此次談判結果對比日、韓絕對毫不遜色。

劉名寰分析指出，台灣除了取得與日、韓齊平的15%關稅，更獲得美國232條款的最惠國待遇；另一方面，台灣承諾由企業自主投資美國2,500億美元，搭配政府等額的信用擔保，這項安排未設定履行期限，並不會對台灣資金造成排擠。劉名寰更強調，台灣去年超額儲蓄已超過5兆新台幣，資金適度前往海外投資，不僅能讓企業槓桿國外生產資源，也有助於減輕過多資金助長資產泡沫的壓力，他認為「掏空台灣」等不實的輿論抨擊對談判團隊並不公平。劉名寰說：『(原音)這次談判成果不易，去年設定32%，降到20%，現在又降到15%，成功談到與日本韓國相同的關稅稅率，看到國內工商團體給予支持，韓國青瓦台也要出面安撫民心，當你的動作引發對手的關注代表你作對了什麼事情。』

中央大學經濟系教授邱俊榮也認為，從談判結果來看，美國把台灣當「自家人」，韓國之所以著急，是因為他們被當成「鄰居」。他認為美國已清楚揭示他要打造全球的供應鏈，他必須拉幫結黨，而台灣就是美國最信任的夥伴，

淡江大學經濟學系教授蔡明芳則指出，有些人士批評美國要求台積電加碼赴美投資會「掏空台灣」，但台灣半導體仍有先進的技術握在手上，不是他國想要超車就能超車，且同一群人一方面質疑台灣五缺，一方面又反對台積電赴美投資，讓台積電放在台灣面臨沒有足夠水電、人才的困境，這才是真的掏空台灣。他認為除了半導體，其他產業也都能走向美國市場，引導台灣資金正向流動、促進全球布局，才能降低掏空的危險。



圖為淡江大學經濟學系教授蔡明芳(左)。(劉玉秋攝)

淡江大學戰略所助理教授馬準威也肯定台灣與美國在沒有正式邦交關係下，可以與美國溝通暢通，代表台灣國際安全、對外關係發展是正向訊息。馬準威也提醒，關稅談判是浮動的，不排除還可能再降，也有可能往上調，但台美關稅協議達成的時間點比美中要早，顯見美國對台的安排早於對中，意味美國處理兩岸事務已與過去的思維脫勾，未來對台的政策會有更多彈性，這對台灣是個機會。(編輯：宋皖媛)

