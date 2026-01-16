台美關稅底定 工商協進會籲同步強化投資台灣誘因

（中央社記者曾智怡台北16日電）台灣對等關稅確定為15%不疊加，且企業將對美進行2500億美元的新增直接投資。工商協進會呼籲政府同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

另外，企業界盼盡速完成「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）的實質進程，並爭取美方放寬台灣專業技術人才派駐的簽證便利，減輕企業在美經商成本。

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，行政院與美國商務部公布協議內容，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原本最惠國待遇稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

對於台美經貿談判達成初步共識，中華民國工商協進會透過新聞稿表達肯定。

工商協進會認為，在當前複雜的國際貿易情勢下，談判團隊能爭取到比照日、韓及歐盟等的稅率待遇，獲得明確且不疊加的保障，對於穩固台灣高科技及資通訊產業的全球競爭力具有關鍵意義。

投資承諾方面，工商協進會建議，應區分企業投資與政府保證2部分審慎處理。就2500億美元的企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈的長遠布局，建請政府在推動海外合作的同時，必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

至於2500億美元的政府信用保證部分，工商協進會表示，政府應盡速與金融體系協商，對於專案信用保證的授信標準建立透明機制，以落實對產業海外布局的實質支持，協助企業降低跨國營運風險。

工商協進會指出，除關稅待遇外，企業界期盼政府併同加速推動與美國間的跨境營運配套，包括盡速完成「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）的實質進程，並爭取美方放寬台灣專業技術人才派駐的簽證便利，方能有效減輕企業在美經商的稅賦壓力與管理成本。

工商協進會期許政府在後續法律檢視階段，能持續與各界公協會保持緊密溝通，依照不同受影響的產業提供精準的輔導措施。（編輯：潘羿菁）1150116