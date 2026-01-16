台美關稅底定 機械業讚增出口競爭力 水五金預期銷美訂單回溫

台美對等關稅談判結果今天(16日)出爐，台灣銷美稅率將降至15％且不疊加，多個傳產公協會皆為政府「按讚」。機械公會指出，稅率與日、韓回到相同起跑點，讓出口競爭力更勝以往；彰化水五金產業發展協會則認為，新稅率讓台灣水五金與日、韓等對手站在相同起跑點，且擴大與中國的稅率差距，「相當有感」，預期銷美接單將逐步回溫。

台灣此次成功向美國爭取對等關稅稅率由當前暫時稅率20%疊加降至15%不疊加，與日、韓相同，且232關稅也爭取到半導體及其衍生產品還有其他232關稅項目為最惠國待遇。

消息一出，許多傳產紛紛為政府的努力「按讚」。機械公會表示，對美關稅調降後，有利於機械產品對美出口，相信將給機械業帶來許多有利商機，並可望鼓勵美國買主或有意拓展美國市場的廠商加大對台採購力道，預計將成機械業銷美一大助力，也會有助工具機與相關零組件出口成長，對廠商來說是值得振奮的消息。

機械公會理事長莊大立受訪時指出，台灣對美貿易順差相當大，政府可以談到如今成果，代表真的有努力，這也讓台灣機械業出口競爭力比以前更加進步。不過，他也提醒雖然台灣的稅率和日、韓相同，但因日幣貶值幅度較新台幣大、韓國大財團也可能有因應之道，後續競爭仍不能大意，業者要更加努力。他說：『(原音)日本是匯率差這麼多，韓國他們一定有對策，他們大財團公司那麼大，很多人在那邊都已經有庫存，搞不好半年、1年的庫存都有了，就不受這些影響。』

機械公會補充，政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國的升貶關係，維持我國機械產品出口競爭力。

彰化水五金產業發展協會理事長張家烈則指出，稅率調降後，台灣水五金出口將與日、韓稅率相同；與主要競爭對手中國相比，也更拉大台灣的稅率優勢，且會相當有感。他說：『(原音)我們之前20%再疊加，基本上25%左右至30%了。大陸40幾%，你跟大陸相差才10幾%嘛，人家還說好像又不多，那你現在變成15%，大陸40幾%，哇！這樣看起來是不是就有感了？』

張家烈表示，先前關稅未定時，客戶下單有所遲疑，如今關稅底定，銷美訂單料將逐步回溫，上半年有望回歸正常接單。(編輯：沈鎮江)