台美關稅底定 民眾黨：支持台美貿易深化 但須確保對等與監督

台美關稅談判定案，除了關稅降至15%且不疊加外，美方也承諾未來就232條款半導體及其衍生品課徵關稅將給予「最優惠待遇」。另外，政府提出「台灣模式」鼓勵企業自主赴美投資2,500億美元，另提供2,500億美元融資信保支持企業。

對此，民眾黨發出聲明，表示支持台美經貿深化，也肯定台、美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係。不過，外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面讓利與配合，民眾黨堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，將台灣的產業命脈與國家資產作為政治安撫的籌碼，並認為既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，且轉化為對台灣安全的實質支持網絡。

廣告 廣告

民眾黨認為談判結束後，台灣的考驗才要開始。他們要求政府說明相關風險承擔問題，質疑若美國政策轉彎或企業投資失敗，責任如何歸屬？同時，在承諾輸出資本的同時，也應說明如何強化本土電網韌性與產業用電需求。

民眾黨也提出三點要求，第一，對於投資2,500億美元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流；第二，信保基金額度高達2,500億美元，可能引發國內產業融資緊張，政府應提出因應說明；第三，回應關稅風波以來受損的產業如水五金等能否恢復元氣、政府如何輔導。(編輯：沈鎮江)