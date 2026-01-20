台美關稅底定 經長：工具機等9產業可擴大競爭優勢

（中央社記者曾智怡台北20日電）台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN。經濟部長龔明鑫今天表示，根據委託智庫推估，產業影響已從負面轉為正面，他並點出工具機、機械、自行車、水五金、手工具等9產業，受惠關稅下降，將擴大競爭優勢。

行政院今天舉行台美關稅談判說明記者會，龔明鑫不諱言，去年4月2日開始，傳產出現集體焦慮，高科技、ICT產業相對比較從容，也表達只要政府需要，隨時支持政府談判，幸好日前談判結果出爐，不僅公協會表達幫助很大，更能專注衝刺強化競爭力，股市也有適當反應。

龔明鑫指出，關稅已從「20+N」稅率、平均為23.81%，降至15%，與日、韓、歐盟衡平，相對中國、越南等傳產競爭國表現更好，關稅降幅也比日、韓、歐盟多。

經濟部委託兩家智庫研究產業影響，龔明鑫表示，從32%關稅初估衝擊有明顯性、20%衝擊減少一半以上，再到15%，整體影響已從負面變正面。而關稅變化有兩效果，首先是帶動價格上漲、消費減少；但於此同時，台灣較其他國家有競爭優勢，其替代效果大於所得需求效果，從模型來看影響屬正面。

同時，龔明鑫說明個別產業影響，首先，工具機業面對德國、日本、韓國主要競爭對手，台灣關稅24%多出9個百分點，對企業產生極大困難，現在稅率降至15%，甚至比去年4月2日以前更好。

機械業部分，雖已翻正，但主要在半導體機械業等，木工、橡塑膠則仍有負面影響，現在談定關稅，可站在平等地位競爭。汽車零組件方面，過去受232條款加徵25%影響，現在已達最惠國待遇，關稅降至15%，對其在美國市場幫助很大。

自行車業、水五金業、手工具業，主要競爭對手皆為中國、越南，稅率已各從25.6%、22.6%、23.3%降至15%，擴大競爭優勢。

塑膠製品產業部分，稅率已從24.6%降至15%，比中國、墨西哥好。紡織業方面，若屬於服裝類影響較不大，對美出口紡織以緞帶、窗簾、不織布、防疫用紡織品為主，過去疊加稅率後為28.7%，面對韓國競爭壓力大，現在關稅已下降，就能平等競爭。此外，醫療器材業，稅率也從22.5%降至15%。

至於半導體業發展布局，他指出，台灣半導體在全球地位，IC設計居第二、晶圓代工居第一、封裝測試居第一；去年國內半導體產值估可達新台幣6.5兆，成長幅度22%，產值、出口成長速度均快，即便是下游資訊硬體產業，海內外實力相加，全球占比都達50%以上，顯見台灣半導體國內實力與全球IC產業控制實力均強，在此趨勢下，台灣在ICT全球布局有必要性。

他表示，2025年以前，多家ICT業者已開始全球布局，包括電子五哥、台積電，這次結果出爐，電電公會表達配合政府作法赴美投資設廠。因此，台美兩國政府透過各方面協助讓產業順利在美國設廠、獲利匯回母國，是下一階段重點。

此外，雙向投資方面，龔明鑫指出，除五大信賴產業、生技產業，也包含半導體產業。台灣IC設計、晶圓代工、封裝測試都很優異，至於半導體設備、材料等，美國廠商都給予很大幫助，甚至是記憶體半導體，近日美光宣布加碼投資台灣，投資金額已超過新台幣1兆，補足台灣記憶體半導體缺口，後續也還會有更多廠商來台投資。

他說，美國應材、科林、高通、微軟、Google、亞馬遜都持續大幅投資台灣，由此顯示，就半導體AI領域而言，世界需要台灣，台灣也需要世界，是雙贏發展。（編輯：林淑媛）1150120