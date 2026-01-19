台美關稅底定 總統感謝談判團隊為台灣爭取最佳競爭優勢

行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴美達成台美關稅談判任務後於今天(19日)上午返台，且隨後陪同「全國模範公務人員」到總統府晉見賴清德總統。總統在接見時特地感謝鄭麗君帶領的談判團隊為台灣取得與美國主要盟友同等的待遇，讓台灣在變局中爭取到最佳的競爭優勢。總統並期所有模範公務員持續擔當公務體系的中流砥柱，與行政團隊一起向前走。

賴清德總統19日上午於總統府接見「114年度(2025年)全國模範公務人員」，這次的得獎者包含金管會副主委莊琇媛及海委會副主委張忠龍等。總統致詞時首先肯定張忠龍帶隊應對中共灰色地帶威脅，打造國家級海洋防護網，也肯定莊琇媛擘劃亞洲資產管理中心，持續推動金融法規簡化，他並感謝所有模範公務員在工作崗位上發揮專業，成為推動國家、社會安定、人民福祉的關鍵力量。

總統隨後指出，過去一年，因為中國持續打壓台灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰；但也因為所有模範公務員的打拚及全國人民展現團結與堅強的韌性，台灣沒有因為困難就停頓，反而更加勇敢堅定向前走。

由於剛率領談判團隊赴美達成台美關稅談判任務的行政院副院長鄭麗君也出席這項活動，總統特別當面感謝鄭麗君與談判團隊為台灣取得與美國主要盟友同等的待遇，讓台灣在變局中爭取到最佳的競爭優勢，他期許所有模範公務員都能展現同樣的勇氣。總統說：『(原音)這個談判結果勢必會推動台灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的台灣人，即使面對逆風，依然穩健前行。新的一年，我們將繼續大步向前走，期許各位模範公務人員不分專業領域，持續擔當公務體系中的中流砥柱，跟整個行政團隊一起向前走。』

此外，總統也談及政府在新的一年有四大目標要完成，首先是打造更安全、更有韌性的台灣，以更強大的防衛機制捍衛國家主權。第二是邁向智慧繁榮的新台灣，持續透過推動AI、生醫、醫療與關鍵產業發展，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。第三則是建構更均衡、更公平的台灣，持續擴大社會投資，打造公義永續的社會。第四則是民主團結、深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新篇章。

總統期盼所有模範公務人員與政府一起團結合作，以專業守護國家，為台灣的民主、安全與繁榮打下更穩固的基礎。