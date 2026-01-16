台美關稅底定 蔡英文感謝談判團隊承擔壓力守住台灣

台美關稅談判底定，對等關稅稅率降至15％且不疊加。對此，前總統蔡英文今天(16日)表示，她曾參與對外談判，深知談判是一條漫長的路，她要感謝為台灣付出心力的談判團隊，不僅承擔了壓力，也守住了台灣的立場。她呼籲朝野能支持這份協議，讓台灣繼續走下去。

前總統蔡英文今天透過臉書發文表示，台美關稅談判結果出爐讓她很有感觸，也充滿感謝，因為過去她也曾經參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商。她表示那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間做出最困難的判斷，她很清楚每一個數字、每一個條款的背後都是產業的期待，也是國家的責任。

蔡英文說，她要特別謝謝這段時間為台灣付出心力的談判團隊與行政體系，感謝他們承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓台灣能在高度不確定的國際環境中持續被國際信任、被世界看見。

蔡英文強調，台美關稅談判的結果不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。對於受到影響的產業與勞工，她相信政府會持續傾聽並提供必要的支持，讓轉型的成本不落在最弱勢的人身上。

蔡英文說，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家能不能走得長、走得穩。她表示，台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，她也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。(編輯：沈鎮江)