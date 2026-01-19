台美關稅底定 藍黨團要求政院提產業衝擊評估報告

羅智強要求政院提出台美關稅產業衝擊影響評估。國民黨團提供



國民黨立院黨團今（19日）召開記者會，要求行政院針對對美投資5000億美元計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括：對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估。

國民黨團並要求：一、行政院說清楚2,500億美元的信用擔保，錢從哪裡來？風險如何控管？二、既然當初承諾先進製程留在台灣，現在卻出現30%-40%外移事實，民進黨政府要如何守住台灣半導體核心競爭力？三、當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦？政府具體因應方案為何？國民黨團要求行政院必須將完整談判內容，送交立法院審查。

黨團書記長羅智強表示，15兆元台幣(以下)投資換15%關稅，台灣矽盾和護國神山群幾乎全部外移美國，看起來民進黨政府和行政院長卓榮泰是「感恩戴德」。國民黨種下高科技大樹半世紀，不但讓全體國人受惠，也能讓執政10年的民進黨，唯一能夠拿出來的產業成績單，除此之外，民進黨交出什麼樣的產業成績單？

羅智強指出，民進黨政府現在不只是在大樹下乘涼，還開始在砍樹，現在移走的不只有台積電，還移走高科技產業鏈。在未來5年、10年甚至20年以後，這棵高科技產業大樹已經不見了，下一代子孫該怎麼辦？

