台美關稅底定！賴清德啟動「傾聽之旅」 行政院23日接力跟上

賴清德啟動「傾聽之旅」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判底定，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇。總統賴清德今（20）日啟動「產業傾聽之旅」，行政院也將於本週五（23日）接力啟動。據指出，即便台美關稅爭取「最惠國待遇」，與日本、韓國、歐盟同等的公平競爭起跑線，政府仍嚴陣以待，務求穩健應對關稅帶來的長遠影響。

賴清德接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」。 圖：總統府提供

據指出，談判團隊秉持「四全」精神，全程掌握、全盤考量、全神貫注、全力以赴，密切掌握國際經貿變局與各國談判進程，以守護我國產業利益為最優先，不分日夜、克服時差，政府民間團結一致對外，爭取最好談判結果。

賴清德今下午接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」，並表示，近年來面對地緣政治變化、產業鏈重組以及新的貿易競爭，給業界帶來相當大的挑戰，而工具機產業始終堅守崗位、展現高度韌性與實力，持續讓台灣工具機在國際市場上維持關鍵地位，令人欽佩與感謝。

談到關稅議題，賴清德指出，經由政府跨部會的努力，由行政院長卓榮泰領軍的行政院團隊，以及行政院副院長鄭麗君所帶領的談判團隊，在上週五已經與美國完成關稅談判，關於工具機與零組件產業部分亦已達成對等關稅協議；對美關稅從原本的32%降至20%，現在確定為15%，並且不疊加，提供業界有力的支持，希望能在既有基礎上持續攜手前進，讓產業更加蓬勃發展。

賴清德統進一步指出，除對等關稅議題告一段落外，政府也將持續推動相關措施，已編列的930億元特別預算，是因應美方提出對等關稅後，由卓榮泰帶領團隊、聽取業界意見後提出，涵蓋人才培育、金融支持、安定就業及拓展國際市場等四大面向，協助產業發展。未來產業如有需求，仍可依既有機制提出申請，政府將持續與產業站在一起。

賴清德提到，近年來，政府每年編列逾百億元，協助中小微企業推動數位與淨零轉型，拓展國際市場。針對數位轉型，行政院近期提出「AI新十大建設」，其中一項重點就是協助中小微企業導入人工智慧，提升產業競爭力，也期待工具機暨零組件公會未來能與國家政策接軌。

賴清德提到，政府正推動國防工業自主，提出8年1.25兆元的國防特別預算，目標包括打造台灣之盾、建立人工智慧化的攻防體系以及扶植國防產業，也希望大家一起投入。在太空產業方面，「福衛八號」是由國人自製的第一個衛星星系，未來也將持續發射人造衛星，並推動低軌通訊衛星發展，都歡迎各界積極投入。

賴清德指出，機器人產業大聯盟已正式成立，期待工具機暨零組件產業能積極加入，與國家發展方向相互對接。他說，政府將透過預算支持產業升級轉型，而產業轉型成果亦可回應國家需求，形成正向循環，期勉各界共同努力，實現讓產業立足台灣、布局全球、行銷全世界的願景。

據指出，在台美談判新局後，府院主動出擊，持續與產業對焦，務求在台美戰略夥伴關係升級的關鍵時刻，要將談判桌上的紅利，實質轉化為台灣百工百業轉型升級的驅動力。

