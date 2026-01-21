台美關稅底定 賴清德籲不分黨派團結推動國家發展

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅降至15%且不疊加。兼任民進黨主席的賴清德總統今天(21日)在民進黨中執會感謝談判團隊為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果，並表示這不僅有助台灣產業在國際布局上取得有利的地位，也將進一步深化台、美互利共榮的夥伴關係。他期盼不分黨派，團結攜手推動台灣經濟與國家整體發展。

民進黨21日召開中執會，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中針對台美關稅談判結果發表談話。他表示，行政院副院長鄭麗君及談判代表團歷經9個月的努力，已在日前順利完成與美國的關稅談判，並正式簽署台美投資合作備忘錄。

廣告 廣告

賴清德表示，此次談判結果讓台灣的對等關稅調降至15%且不疊加，條件與日、韓、歐盟相同；同時，台灣是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作，他感謝談判團隊這段時間的辛苦努力，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果。

賴清德特別強調，「台灣模式」合作方式中所承諾對美投資的2,500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為；至於政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2,500億美元，是為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。賴清德也說明，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，不一定需要政府的信用保證就可以取得正常融資，因此絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。

賴清德表示，整體而言，此次談判成果不僅有助台灣產業在國際布局上取得有利的地位，美方也表達願促進投資我國的五大信賴產業，更進一步深化台、美互利共榮的夥伴關係。他期盼不分中央、地方、朝野黨派，都能團結攜手共同推動台灣經濟與國家整體發展。他也要求全體黨公職協助向社會大眾說明，讓國人安心、放心，讓台灣繼續進步發展。(編輯：沈鎮江)