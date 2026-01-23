台美關稅底定！走向民間、產業 卓榮泰：把對產業的支持做到位

行政院院長卓榮泰今（1/23）赴台南，聽取台美關稅談判後各產業界意見。行政院提供



行政院院長卓榮泰今（1/23）赴台南，聽取台美關稅談判後各產業界意見，他強調，政府正積極走向民間、產業，讓產業界調適關稅的同時，把國內行政與金融對產業界的支持各方面積極主動的做到位。

卓榮泰表示，政府的談判團隊經過長達9個多月的時間跟美方談定了第一階段，後續還有貿易協定要處理，業界已經感受到從一開始關稅32%到20%，現在調整為15%，跟鄰近國家比較，保存了競爭力。

卓榮泰指出，個別的產業要面臨不同的問題，政府現在就是要積極的走向民間、走向產業，所以總統也好，行政院也好，已經開始全面的跟產業界溝通、座談。

廣告 廣告

卓榮泰表示，錸恩帕斯科技是製程管路相當好的台灣隱形冠軍，他來聽看看在關稅環境下，業者還需要政府多著力什麼，稍後也會與汽車零組件產業座談，政府盼能快速把已擬定的產業支持特別預算，全面且廣泛有效的實施下去，不論對出口多增加一些國際市場開發，或國內產業轉型升級研發，甚至更多金融支持都會極力即時做到位。

卓榮泰表示，也會要求金融機構主動了解產業界的問題，主動服務、出擊，讓產業界調適關稅的同時，把國內該有的行政與金融對產業界的支持各方面積極主動的做到位。

更多太報報導

「萬年總召」未言退 柯建銘：我會去登記新會期總召

全教總周日上街促廢校事會議 國教盟、全家盟反對：可修不可廢

渣打： 泡沫尚未形成！美元弱日圓反彈 黃金上看5,350 美元