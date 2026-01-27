台美關稅底定 1月消費者信心指數升至9個月高點

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布115年1月消費者信心指數（CCI）為67.16點，月增2.86點，為9個月來最佳表現。中央大學台經中心執行長吳大任說明，關稅不確定性散去，加上台股屢創新高，均提振國人信心。

115年1月CCI為67.16點，是去年5月以來最佳表現，其中6項分項指標全數上升，並以「未來半年物價水準」升幅最顯著，「未來半年投資股票時機」居次，「未來半年家庭經濟狀況」升幅排名第3。

廣告 廣告

吳大任說明，台美談判底定，對等關稅15%且不疊加，讓氣氛低迷的傳統產業大受鼓舞，雖然傳產出口占比有限，但就業人數較多，因此關稅不確定性散去後，相關行業信心明顯回溫。

在此同時，台股屢創新高，近日更突破32000點關卡。中央大學調查顯示，「未來半年投資股票時機」為29.52點，顯著上升3.15點。

吳大任指出，投資股票時機的絕對值明顯偏低，主要反映台股處在高檔，投資人「居高思危」的心態，不過台積電股價狂飆，許多家庭買不起台積電，選擇「錢進」0050等含有台積電成分的基金，因此台股上漲同時，小股民跟著受惠，家庭經濟、經濟景氣等指標隨之改善。

另外，「未來半年購買耐久性財貨」為98.2點，已經接近100的絕對水準，而中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，1月調查結果為94.95點，月增2.32點，呈現顯著上揚。

吳大任認為，台股持續強勁，房市指標也略有好轉，或許未來幾個月，房市與股市脫鉤的狀況會逐步改善。

儘管今年1月消費信心數據報喜，吳大任提醒，台美關稅結果對傳產是正面訊號，但中長期而言，台灣半導體供應鏈赴美投資，對台灣經濟的影響還是未定數，必須審慎觀察。

另外，美國總統川普今天發文指出，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

吳大任直言，台灣執政黨與在野黨陷入僵局，應將韓國情況視為前車之鑑，不要各持己見，最後輸掉台灣，「如果處理不好，對台灣經濟是傷害」。

1月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為115年1月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2971位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊凱翔）1150127