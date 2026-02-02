台美關稅底定 1月PMI走揚創近4年高點未來展望強彈
（中央社記者潘姿羽台北2日電）中經院今天公布2026年1月製造業採購經理人指數（PMI）續揚1.9個百分點至57.2%，為2022年4月以來最佳水準，且隨著台美關稅談判底定，不確定性散去，製造業未來6個月展望指數躍升至61%，寫下2022年3月以來、近4年最高紀錄。
PMI以50%作為景氣榮枯線，當指數高於50%，代表景氣擴張，反之低於50%時，代表景氣緊縮。
去年製造業籠罩在美國關稅陰霾下，廠商信心受挫，不過今年1月台美對等關稅談判底定，關稅稅率下調至15%，且不再與原有的最惠國待遇（MFN）稅率疊加，並爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇，同時取得汽車零組件、木材等美國232條款下的最優惠關稅待遇，加上部分產業進行農曆年前備貨準備，1月PMI報喜，多項指標創下波段高點。
中經院調查，1月經季節調整的製造業PMI續揚1.9個百分點至57.2%，為近4年最高，未來6個月展望指數更大幅跳升10個百分點。中經院院長連賢明直言，未來展望增加幅度「有點出乎意料」，顯示對廠商而言，不確定性消除是最重要的事。
中研院經濟所研究員簡錦漢補充，除了關稅不確定性消除，單就AI需求來看，相關業者持續大規模投資，為台灣經濟表現帶來支撐，「今年還是很熱的一年」。
外界關注台灣產業表現分歧，連賢明指出，製造業6大產業PMI全數呈現擴張，而且傳產信心好轉，助攻PMI正向表現。
非製造業方面，1月未經季節調整的非製造業NMI連續11個月擴張，指數回升0.7個百分點至55.3%，未來6個月展望指數也翻揚8.3個百分點至56.3%，是去年3月以來首次回報擴張，也是2024年8月以來最佳表現。
中經院副研究員陳馨蕙表示，3大因素助攻1月NMI走揚，一是內需產業準備迎接過年旺季，二是AI需求續強且關稅利空淡化，製造業相關支持產業連帶好轉，三是台股屢創新高，金融保險業表現轉佳。
中經院指出，台灣不僅取得半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇，也取得「在美投資」連動的免稅與優惠機制，包含IC設計、高階工程與專業技術顧問的教育暨專業科學業，未來展望指數衝高；營造暨不動產中業務涵蓋半導體設備廠房、自動化與無塵室業者，對未來展望也相對樂觀。
陳馨蕙直言，1月製造業、非製造業未來6個月展望指數同步大幅攀升，「已經好久沒有看到這樣的情況」。
儘管2月摻雜農曆春節的季節干擾因素，可能影響指數走勢。陳馨蕙表示，除了關稅不確定性淡化，台灣AI供應鏈進入輝達為代表的GPU、ASIC為核心的客製化晶片雙引擎時代，AI需求可期，對後續景氣還是比較樂觀。（編輯：楊蘭軒）1150202
