台美關稅府院400場會議因應 總統督軍黃金計畫達陣
（中央社記者溫貴香台北17日電）為了台美關稅談判順利達陣，府院至少召開400場會議，總統賴清德更親自主持決策會議；副總統蕭美琴則為整體談判企劃命名「黃金計畫」，談判團隊跨部會皆高強度投入。據指出，台灣所提「黃金計畫」，被置於各國提案的最上層送交白宮，顯示台灣專業準備獲得重視。
台美對等關稅談判，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等多項談判預定目標。
台美歷經9個月的談判，終於獲得具體且正向進展，熟悉內情人士透露，因應關稅談判相關工作，賴總統親自召開決策會議，並與行政院團隊及相關部會就具體談判內容深入研議。針對投資、採購及防堵洗產地等重點議題，逐項盤點並完成企劃案的細部規劃與整體配置。
知情人士表示，6次實體談判的期程，所有參與談判的相關幕僚與談判成員，包括在美談判小組，與在台灣領隊的賴總統、行政院長卓榮泰，兩邊兩組同時連線應戰。府院除了外界所知的每日公開行程，就關稅談判的內部整合作業，累計召開400場會議。
據指出，每次實體談判為了因應美國時差，賴總統於晚間9時後主持關稅談判同步會議，即時決策、校準策略，曾有會議延續至隔天凌晨近2時，總統府會議室仍燈火通明，顯示團隊以最高強度投入籌備。
在談判企劃案的呈現，知情人士表示，總統特別提醒須以高標準、精緻化方式呈現。自前言起即要求內容具體且完整，並明確載明台灣所需條件。就實體紙本製作，總統叮嚀裝訂需兼具質感，並提出以「金色」作為封面，蕭副總統進一步發想可命名為「黃金計畫」（Golden Plan），獲談判小組一致好評，團隊並在此基礎上集體整理出溝通策略。
知情人士說，談判初期台灣已經展現「準備好」的態勢。據美國貿易代表署官員私下表示，各國提案中，「我方提出之談判企劃書內容完整、裝訂品質高，並被置於最上層送交白宮，顯示我方專業準備獲得重視」。
據指出，相關作業涵蓋行政院跨部會討論與府院整體沙盤推演，包括對外論述架構、記者會節奏與訊息釋出順序等細節，並就談判可能完成的第一時間，預先規劃台美兩地依時序召開記者會對外說明的安排，以確保資訊透明、口徑一致並即時回應各界關切。
談判結果底定後，在美國的行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮、駐美代表俞大㵢召開記者會，隨後行政院長卓榮泰在行政院發表談話，接著總統出席「2026台中百工百業博覽會」開幕前再親自對外說明。從美國到台灣、從中央到地方，執政團隊展開全方位、多面向說明，讓民眾零時差接收到最新且正確的資訊。（編輯：蔡素蓉、萬淑彰）1150117
